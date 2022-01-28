Путин послал к границам Украины медицинские подразделения - СМИ

Российская Федерация отправила медицинские подразделения на границу с Украиной.
Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.
По словам западных чиновников оборонных ведомств РФ "завершила последние приготовления" к вторжению в Украину.
В то же время, издание пишет, что такие шаги Москвы не означают, что нападение обязательно будет. Однако они являются предпосылками для боевых действий. И вызввали интенсивные дебаты среди западных союзников по поводу намерений президента РФ Путина.
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Американские и европейские союзники, особенно Германия и Франция, делают разные выводы на основе одинаковых разведданных, сообщает СМИ.
В настоящее время не наблюдается никаких явлений или действий военного характера РФ на границах с Украиной, заявлял министр обороны Алексей Резников.
Тем временем Соединенные Штаты Америки готовят очередной пакет военной помощи Украине.
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