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пятница, 28 января 2022 15:17

Спецтема: Враг возле украинской границы

Путин послал к границам Украины медицинские подразделения - СМИ

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Путин послал к границам Украины медицинские подразделения - СМИ
Американская пресса ссылается на данные западных чиновников. Фото: Reuters

Российская Федерация отправила медицинские подразделения на границу с Украиной.

Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.

По словам западных чиновников оборонных ведомств РФ "завершила последние приготовления" к вторжению в Украину.

В то же время, издание пишет, что такие шаги Москвы не означают, что нападение обязательно будет. Однако они являются предпосылками для боевых действий. И вызввали интенсивные дебаты среди западных союзников по поводу намерений президента РФ Путина.

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Американские и европейские союзники, особенно Германия и Франция, делают разные выводы на основе одинаковых разведданных, сообщает СМИ.

В настоящее время не наблюдается никаких явлений или действий военного характера РФ на границах с Украиной, заявлял министр обороны Алексей Резников.

Тем временем Соединенные Штаты Америки готовят очередной пакет военной помощи Украине.

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