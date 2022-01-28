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пятница, 28 января 2022 01:05

В Белом доме сообщили подробности разговора Байдена и Зеленского

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В Белом доме сообщили подробности разговора Байдена и Зеленского
Разговор двух президентов стал вторым в этом месяце. Фото: unn.com.ua

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил готовность Соединенных Штатов Америки вместе со своими союзниками и партнерами решительно ответить в случае дальнейшего вторжения России в Украину.

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

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Он также подчеркнул приверженность Соединенным Штатам суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президент Байден отметил, что за последний год Соединенные Штаты предоставили Украине более полумиллиарда долларов на развитие и гуманитарную помощь, а также изучают дополнительную макроэкономическую поддержку, чтобы помочь экономике Украины в условиях давления, вызванного наращиванием вооруженных сил России.

Президент Байден дал понять, что, несмотря на отъезд американских членов семей сотрудников посольства, посольство США в Киеве остается открытым и полностью функционирует.

Лидеры обсудили скоординированные дипломатические усилия по европейской безопасности, подчеркнув принцип "ничего об Украине без Украины". Президент Байден выразил поддержку Соединенным Штатам усилий по урегулированию конфликта в "нормандском формате".

Он выразил надежду, что повторная приверженность сторон 26 января условиям прекращения огня в июле 2020 года будет способствовать снижению напряженности и продвижению имплементации Минских договоренностей.

Разговор двух президентов стал вторым в этом месяце и третьим за два месяца и четвертым с начала каденции Джо Байдена.

Переговоры прошли на фоне угрозы российского вторжения в Украину и ответа США и НАТО на так называемые "гарантии безопасности" РФ.

Перед сегодняшним общением глав государств офис президента Украины анонсировал круг вопросов, которые могли быть подняты во время переговоров. На Банковой отметили, что разговор может касаться вопроса мирного урегулирования ситуации, безопасности и обороны, макрофинансовой помощи, энергетики и реформ.

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