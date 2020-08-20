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четверг, 20 августа 2020 16:31

"Кто-то убил моих родителей", - братья застрелили мать и отца

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&quot;Кто-то убил моих родителей&quot;, - братья застрелили мать и отца
Лайл и Эрик Менендес сидят в суде в 1994-м ФОТО: Getty Images

Братья Лайл и Эрик Менендес застрелили родителей Хосе и Китти в доме в элитном районе Беверли-Хиллс, США, 20 августа 1989.

Парни выбросили пистолеты и пошли в кино, чтобы обеспечить себе алиби. После сеанса вернулись домой. Тогда Лайл позвонил в полицию.

"Кто-то убил моих родителей", - сказал оператору.

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Братьев не сразу стали подозревать. Эрик не мог справиться с чувством вины и рассказал обо всем психотерапевту Джерому Озилю. Тот записал признание парня, чтобы впечатлить любовницу. Женщина сообщила обо всем полиции. В марте 1990-го 22-летнего Лайла и 19-летнего Эрика арестовали.

3 года тянулся спор, можно ли обнародовать записи Озиля. Психотерапевт не имел права их делать. В конце концов позволили использовать в суде. Парни твердили, что убийство совершили как самозащиту. Были доказательства сексуального насилия. Лайл говорил, что Хосе хотел убить их, чтобы не рассказали об изнасиловании.

Присяжные долго не могли прийти к согласию. В 1996-м обоих братьев приговорили к пожизненному заключению без права на помилование.

В селе Орлянское Днепроруденского района Запорожской области 34-летний мужчина в разгар ссоры избил палкой 60-летнего отчима и ушел из дома.

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Дата
20
августа

"Кто-то убил моих родителей", - братья застрелили мать и отца

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