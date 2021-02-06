Крупнейший проект в истории страны. Дания построит остров

Первый в мире энергетический остров запланировали создать в Дании. Фото: bbc.com

Датские политики поддержали проект строительства первого в мире энергетического острова. Будет расположен в Северном море.

Остров сможет обеспечить энергией до 10 миллионов семей. Будет размером с 18 футбольных полей - около 120 тыс. кв. м. Или втрое больше, сообщают "Буквы".

Станет центром для 200 морских ветряных турбин. Будет поставлять электроэнергию не только для датчан, но и для электросетей соседних стран. По словам профессора Якоба Остергарда из Технического университета Дании, это может быть Великобритания, Германия или Нидерланды.

Энергию также будут использовать в судоходстве, авиации, промышленности и тяжелом транспорте.

Согласно закону о климате Дании, страна взяла на себя обязательство до 2030 года добиться сокращения выбросов парниковых газов на 70% и до 2050-го добиться нейтрализации выбросов CO2.

Это крупнейший строительный проект в истории Дании со стоимостью в $34 млрд.

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Столица Дании Копенгаген вошел в тройку любимых городов богатейших людей мира. Рейтинг создали эксперты компании Barnes International, оценив такие показатели, как качество образования, налогообложение, экологическая ситуация, безопасность, развитие предпринимательства и культурный опыт.