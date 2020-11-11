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суббота, 21 ноября 2020 20:55

Существуют клубы, чтобы завести друзей — украинка рассказала о менталитете датчан
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Киевлянка Майя Заховайко, которая шесть лет назад переехала в Копенгаген рассказывает о датский менталитет, который является необычным для украинцев.

"Если вам что-то не нравится и вам хочется прояснить ситуацию, то делать это нужно спокойно и размеренно. Датчане не потерпят скандалов, а заработать этот титул здесь довольно легко. Даже если хоть немного повысить голос. В начале меня это раздражало и я по инерции бурно выражала любое недовольство, но за 6 лет изрядно попустило. На самом деле это потому, что ситуаций, в которых надо "толкаться" за место под солнцем мало",- говорит Gazeta.ua Майя.

На самом деле, датчане спокойны, умеренны и очень дружелюбны. Но к себе не подпускают. У них принято заводить друзей в детсаду, школе или университете.

"Для того чтобы завести друзей здесь существуют клубы Юлади, где знакомятся взрослые люди. Из плюсов, здесь вообще отсутствует Брендомания. Никто не будет оценивать тебя в чем ты пришел на встречу. И тем более никто не будет тратить все деньги, чтобы купить какую - то дорогую вещь и всех поразить", - добавляет Майя.

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Датчане очень пунктуальны и опоздание на встречу на несколько минут считается дурным тоном и может даже их разозлить.

"Здесь все начинается вовремя - от встречи мамочек с детьми в бассейне до официальных мероприятий и концертов. Транспорт здесь ходит часто, а расстояния небольшие. Датчане просто не будут воспринимать вас серьезно", - объясняет украинка.

Датчане чаще всего заводят друзей в детсаду и школе. Во взрослом возрасте редко подпускают кого-то к себе. Поэтому существуют целые клубы для знакомства с новыми друзьями
Фото: may_in_denmark
Датчане чаще всего заводят друзей в детсаду и школе. Во взрослом возрасте редко подпускают кого-то к себе. Поэтому существуют целые клубы для знакомства с новыми друзьями
Датчане чаще всего заводят друзей в детсаду и школе. Во взрослом возрасте редко подпускают кого-то к себе. Поэтому существуют целые клубы для знакомства с новыми друзьями
Датчане чаще всего заводят друзей в детсаду и школе. Во взрослом возрасте редко подпускают кого-то к себе. Поэтому существуют целые клубы для знакомства с новыми друзьями
Датчане чаще всего заводят друзей в детсаду и школе. Во взрослом возрасте редко подпускают кого-то к себе. Поэтому существуют целые клубы для знакомства с новыми друзьями

Дания - страна интровертов. И здесь никто не вмешивается в чужую жизнь и не задает неудобных вопросов.

"Любовь к уюту, пастельных цветов, приятной атмосферы - это датский генотип.

Вот мои соседи-пенсионеры. Летом почти каждый вечер пьют вино или пиво на террасе. Зажигают свечи, ставят цветы в вазу, а я с удовольствием подглядываю за этой идиллией", - добавляет Майя.

Простота и функциональность являются основными принципами скандинавского дизайна. В результате пространство наполнится светом, легкостью, безмятежностью и чувством единства с природой. Основными тенденциями в интерьерах Швеции, Норвегии, Дании и Финляндии есть природные элементы, нейтральная цветовая палитра, простые линии и функциональность каждого предмета декора. Благодаря простому шику без лишней суеты, скандинавский дизайн завоевал поклонников по всему миру.

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