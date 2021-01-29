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Назвали любимейшие города богачей

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Назвали любимейшие города богачей
Туда попали также Майами, Стокгольм, Лондон, Париж, Женева, Амстердам и Сидней. Фото: pixabay.com

Любимыми городами самых состоятельных людей мира 2020 года стали Цюрих, Копенгаген и Токио.

Оценив такие показатели, как качество образования, налогообложение, экологическая ситуация, безопасность, развитие предпринимательства и культурный опыт, эксперты компании Barnes International создали рейтинг, пишет Daily Mail.

Туда попали Майами, Стокгольм, Лондон, Париж, Женева, Амстердам и Сидней. 2019-го лидерами рейтинга были Париж и Нью-Йорк, но затем сдали свои позиции. Причиной послужила пандемия и неблагоприятная эпидситуация. Сыграли роль и массовые протесты.

В топ-20 вошли также Нью-Йорк, французская Вьенна, Сеул, Лос-Анджелес, Торонто, Мадрид, Монреаль, Осло и Монако. Москва опустилась с 48-го на 49-е место по сравнению с 2019-м.

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Пандемия Covid-19 изменила стоимость жизни примерно в 130 городах по всему миру с начала 2020 года. 3 города заняли 1-ю строчку в рейтинге самых дорогих. Это Цюрих, Париж и Гонконг.

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