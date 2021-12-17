Кремль признал, что Россия потеряла Украину как союзника

В Кремле признали, что Российская Федерация потеряла Украину как союзника и партнера.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RTVI, пишет ТАСС.
"Утрачена ли сейчас Украина как партнер, союзник и так далее, на данном этапе да, полностью", - сказал Песков.
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Он подчеркнул враждебность Украины по отношению к России, при этом не упоминая, чем она вызвана.
"Вы видите конкретные действия по обрубанию всех концов, имеющих хоть какое-то отношение к России. То есть просто обрубаются от капилляров до центральных артерий наши двусторонние отношения – точнее, они уже были обрублены. Поэтому отношений как таковых нет", - добавил Песков.
Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.
С начала российской агрессии на Донбассе погибли более 4488 украинских военных. В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей есть более 200 мест, где пытают украинцев.
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