Коронавирус обнаружили уже в 8 странах

 
Ексклюзивы
1/5
Сколько украинцев считают себя средним классом
Сколько украинцев считают себя средним классом
Просмотров: 2718
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Просмотров: 3196
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
Просмотров: 1161
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Просмотров: 846
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 648
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 3834
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 954
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1602
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 900
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 693
Фото
Все фото
3
4
7
5
6
С флейтой и голышом: известная реперка XXL украсила обложку культового издания
С флейтой и голышом: известная реперка XXL украсила обложку культового издания
Парень выжил после нападения рыбы-иглы, проткнувшей шею насквозь
Парень выжил после нападения рыбы-иглы, проткнувшей шею насквозь
Счастливая и одетая не по-королевски: Меган Маркл заметили на прогулке
Счастливая и одетая не по-королевски: Меган Маркл заметили на прогулке
Следить за Россией: НАТО получило уникальные беспилотники для наблюдения
Следить за Россией: НАТО получило уникальные беспилотники для наблюдения
Показали детенышей кенгуру волаби, которых спасли от адского огня
Показали детенышей кенгуру волаби, которых спасли от адского огня
Видео
Все видео
Коронавирус в Китае: улицы дезинфицируют машинами
Коронавирус в Китае: улицы дезинфицируют машинами
В России затопило кипятком мини-отель: есть погибшие
В России затопило кипятком мини-отель: есть погибшие
Путин "потерялся" по дороге на фотосессию: показали забавное видео
Путин "потерялся" по дороге на фотосессию: показали забавное видео
Затоплены острова и пересохла Венеция: первые климатические изменения в 2020-м
Затоплены острова и пересохла Венеция: первые климатические изменения в 2020-м
Голливудские звезды "снялись" в ролике в поддержку Украины
Голливудские звезды "снялись" в ролике в поддержку Украины
Интервью
1/5
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Просмотров: 1368
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1692
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2997
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2133
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2925
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
23 января 2020
Просмотров: 54
Дорога назад
На світі є кілька місць, де, мабуть, зосталось багато мене. І те, чим я є тепер, менше, ніж те, що є там. Інакше важко пояснити, з якої причини туди ...
четверг, 23 января 2020 19:20

Коронавирус обнаружили уже в 8 странах

  Комментировать
Коронавирус обнаружили уже в 8 странах
Первые случаи заражения коронавирусом обнаружили в 8 странах. Фото: Petc

Первые случаи заболевания коронавирусом зарегистрировали в Сингапуре, Вьетнаме и Саудовской Аравии.

До этого случаи заражения также были обнаружены в США, Гонконге, Южной Корее, Таиланде и Японии. Об этом сообщает CGTN.

Как отмечается, в Сингапуре заболел 66-летний гражданин Китая, который прилетел из Гуанчжоу 20 января вместе с семьей. Сейчас он находится в Главном госпитале Сингапура. Мужчина рассказал врачам, что еще в самолете у него заболело горло. На следующий день у него поднялась температура и появился кашель. 22 января он пришел в госпиталь. Врачи диагностировали у него пневмонию и сразу изолировали от других пациентов. 23 января тест на новый коронавирус дал положительный результат. Сейчас Минздрав устанавливает людей, с которыми инфицирован мог контактировать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус мог перейти к человеку от змей

Также на коронавирус заболели двое туристов из Вьетнама, которые были в китайском городе Ухань. Их состояние оценивается как стабильное, они находятся в больнице.

Кроме того, первый случай заражения зафиксировали в Саудовской Аравии. Там его обнаружили у медсестры из Индии.

Количество больных коронавирусом в Китае стремительно растет. Сегодня утром сообщили о 547 подтвержденных случаях и 17 умерших.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Коронавирус обнаружили уже в 8 странах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
января

Моряки погрузились на рекордную глубину

В Китае произошло самое страшное землетрясение

Самое читаемое
Популярная призерка фитнес-турниров оказалась звездой порно
Популярная призерка фитнес-турниров оказалась звездой порно
18
 Просмотров: 131003
Рестораны записываются в очередь: украинец открыл уникальный бизнес
Рестораны записываются в очередь: украинец открыл уникальный бизнес
6
 Просмотров: 25229
Дорофеева показала неприлично высокую линию бикини
Дорофеева показала неприлично высокую линию бикини
6
 Просмотров: 22293
Нардеп Кива напал на посетителя ресторана и получил мощный удар по носу
Нардеп Кива напал на посетителя ресторана и получил мощный удар по носу
 2 Просмотров: 9972
Показали забавных собак-дебоширов, пойманных на &quot;преступлении&quot;
Показали забавных собак-дебоширов, пойманных на "преступлении"
29
 Просмотров: 8415
Мир
"Побрилась и заявила, что у нее рак": женщина собирала деньги на лечение несуществующей болезни
"Побрилась и заявила, что у нее рак": женщина собирала деньги на лечение несуществующей болезни 1 Просмотров: 729
Голливудская актриса Шарлиз Терон рассказала о своих усыновленных детях
Голливудская актриса Шарлиз Терон рассказала о своих усыновленных детях Просмотров: 351
Коронавирус в Китае: изолируют города, отменяют события
Коронавирус в Китае: изолируют города, отменяют события Просмотров: 576
Супрун рассказала о коронавирусе
Супрун рассказала о коронавирусе 1 Просмотров: 2025
Моряки погрузились на рекордную глубину
Моряки погрузились на рекордную глубину
 Просмотров: 1377
Больше всего комментируют
10
Это реванш: заявление семей Героев Небесной сотни, активистов и военных
3
Кива рассказал свою версию драки в ресторане
3
Автохам в Давосе: украинца оштрафовали за парковку на тротуаре
2
Нардеп Кива напал на посетителя ресторана и получил мощный удар по носу
2
Зеленский сделал Евросоюзу интересное предложение
Голосов: 241
Голосование 13 февраля стартует чемпионат мира по биатлону. Сколько медалей завоюют украинцы?
  • 1) ноль
  • 2) одну
  • 3) две
  • 4) три
  • 5) четыре
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua