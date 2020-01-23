Коронавирус обнаружили уже в 8 странах

Первые случаи заражения коронавирусом обнаружили в 8 странах. Фото: Petc

Первые случаи заболевания коронавирусом зарегистрировали в Сингапуре, Вьетнаме и Саудовской Аравии.

До этого случаи заражения также были обнаружены в США, Гонконге, Южной Корее, Таиланде и Японии. Об этом сообщает CGTN.

Как отмечается, в Сингапуре заболел 66-летний гражданин Китая, который прилетел из Гуанчжоу 20 января вместе с семьей. Сейчас он находится в Главном госпитале Сингапура. Мужчина рассказал врачам, что еще в самолете у него заболело горло. На следующий день у него поднялась температура и появился кашель. 22 января он пришел в госпиталь. Врачи диагностировали у него пневмонию и сразу изолировали от других пациентов. 23 января тест на новый коронавирус дал положительный результат. Сейчас Минздрав устанавливает людей, с которыми инфицирован мог контактировать.

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Также на коронавирус заболели двое туристов из Вьетнама, которые были в китайском городе Ухань. Их состояние оценивается как стабильное, они находятся в больнице.

Кроме того, первый случай заражения зафиксировали в Саудовской Аравии. Там его обнаружили у медсестры из Индии.

Количество больных коронавирусом в Китае стремительно растет. Сегодня утром сообщили о 547 подтвержденных случаях и 17 умерших.