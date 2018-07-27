КНДР передала Америке остатки солдат, погибших 60 лет назад

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Северная Корея передала Америке остатки нескольких американских бойцов, погибших во время Корейской войны в 1950-х годах. Об этом во время личной встречи в июне договорились лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп.

Сообщается об остатках 55 солдат.

Их доставили в американской военной базы в Южной Корее самолетом, рейс встречал почетный караул.

Родственники погибших и пропавших без вести в Корейской войне более 60 лет ждут возвращения их остатков на родину.

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Ожидается, что остатки бойцов, которые передали сейчас, прибудут в США 1 августа после их предварительного анализа.

В Белом доме обещают передать их семьям со всеми почестями.

"После стольких лет это будет выдающийся момент для стольких семей. Спасибо, Ким Чен Ын", - написал Дональд Трамп в Twitter.

Передача остатков - один из пунктов его договоренностей с Ким Чен Ыном, которые также включали свертывания ядерной программы Северной Кореи.

Более 326 тыс. американских бойцов воевали на стороне Южной Кореи против коммунистического Севера, которую поддерживали СССР и Китай, в 1950-1953 годах. Тысячи из них погибли и тела более 5,3 тыс., как считается, остались на территории КНДР.