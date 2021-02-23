Китайцы обнаружили большое нефтяное месторождение

Компания оценивает, что среднесуточный объем добычи нефти и газа из скважины составляет соответственно 300 тонн и 150 тыс куб. м. Фото: pixabay

Китай нашел новое нефтяное месторождение в Бохайском заливе.

Найденные запасы имеют объем не менее 100 млн тонн, сообщила Китайская национальная оффшорная нефтяная корпорация (CNOOC).

Месторождение "Бочжун 13-2" расположено в центральной части Бохайского залива. В 140 км от него есть город центрального подчинения Тяньцзинь, Северный Китай.

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5223 м составляет глубина, на которую пробурили разведочную скважину. Именно в ней нашли продуктивный нефтегазовый пласт толщиной 346 м. Компания оценивает, что среднесуточный объем добычи нефти и газа из скважины составляет соответственно 300 тонн и 150 тыс куб. м.

Также в CNOOC считают, что открытие месторождения "Бочжун 13-2" является крупным прорывом в разведывательных работах в акватории Бохайского залива.

В Саудовской Аравии открыли четыре новых месторождения нефти и газа в различных районах королевства. Сейчас компания Saudi Aramco, что обнаружила новые залежи, работает над определением площади и размеров выявленных месторождений.