В Саудовской Аравии нашли новые месторождения нефти и газа

Компания Saudi Aramco работает над определением площади и размеров выявленных месторождений. Фото: Saudi Aramco

В Саудовской Аравии открыли четыре новых месторождения нефти и газа в различных районах королевства.

Сейчас компания Saudi Aramco, что обнаружила новые залежи, работает над определением площади и размеров выявленных месторождений, сообщает SPA .

"Нефть была обнаружена на месторождении Эр-Риш.Там в скважине №2 ежедневно извлекается 4452 баррелей легкой арабской нефти и 3,2 млн куб. футов (90 614 куб.м) газа в день. С целью определения масштабов месторождения компания пробурила скважины №3 и №4 ", - говорится в сообщении.

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Министр энергетики страны Абдель Азиз бен Сальмана Аль Сауд отметил, что газ также обнаружили в двух скважинах на северо-запад от месторождения Гауар. В первой скважине Эль-Минаххаз извлекается 18 млн куб. футов (около 510 тыс. куб. м) газа в сутки, из второй скважины Эс-Сахба - 32 млн куб. футов (906 тыс. куб. м) в сутки.

По его словам, нефть обнаружили в скважине Эль-Аджрамия. Там тестовые испытания привели к добыче 3850 баррелей нефти в сутки.

Объединенные Арабские Эмираты озвучили возможность выхода из альянса ОПЕК +. В стране растет напряженность с нефтяными союзниками - РФ и Саудовской Аравией.