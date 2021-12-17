Китай использовал Huawei для кибератаки на Австралию - СМИ

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленским жестко манипулируют
Зеленским жестко манипулируют
4 Просмотров: 2304
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
Просмотров: 4330
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Просмотров: 7056
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
Просмотров: 2502
ВСУ захватили позиции боевиков на Светлодарской дуге: как это было, впоминают участники боя
ВСУ захватили позиции боевиков на Светлодарской дуге: как это было, впоминают участники боя
Просмотров: 2403
Португальскую вишневку наливают в шоколадные бокалы
Португальскую вишневку наливают в шоколадные бокалы
Просмотров: 495
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Просмотров: 3186
Во Львове открыли новогоднюю елку: яркие фото
Во Львове открыли новогоднюю елку: яркие фото
Просмотров: 1386
ОАСК выполняет все прихоти Банковой – политолог об Устинове во главе "Голоса"
ОАСК выполняет все прихоти Банковой – политолог об Устинове во главе "Голоса"
Просмотров: 324
"Джон корчился от боли под хохот зрителей": 10 трагических случаев на съемках фильмов и программ
"Джон корчился от боли под хохот зрителей": 10 трагических случаев на съемках фильмов и программ
Просмотров: 918
Фото
Все фото
11
6
3
3
20
Филиппины накрыл разрушительный тайфун: есть погибшие
Филиппины накрыл разрушительный тайфун: есть погибшие
Картину свиньи продали за рекордные $26,6 тыс.
Картину свиньи продали за рекордные $26,6 тыс.
В России горит корвет &quot;Проворный&quot;. Есть угроза взрыва: видео
В России горит корвет "Проворный". Есть угроза взрыва: видео
Палестинскую вышивку внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО
Палестинскую вышивку внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО
Королева Елизавета отпраздновала 95-летие, овдовела и в 11-е стала прабабушкой: год монаршей семьи - в фото
Королева Елизавета отпраздновала 95-летие, овдовела и в 11-е стала прабабушкой: год монаршей семьи - в фото
Видео
Все видео
Обошел The Weeknd: альбом с пением австралийских птиц вошел в топ чарта
Обошел The Weeknd: альбом с пением австралийских птиц вошел в топ чарта
Сиквел "Секса в большом городе" обвалил акции производителя велотренажеров
Сиквел "Секса в большом городе" обвалил акции производителя велотренажеров
В Германии создали боевого робота
В Германии создали боевого робота
Возле российского Воронежа разместили ракетный комплекс "Бук": появилось видео
Возле российского Воронежа разместили ракетный комплекс "Бук": появилось видео
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Интервью
1/5
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 351
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2520
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2169
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3654
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 6372
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
17 декабря 2021
Просмотров: 495
Редакційне завдання
Місяць тому, коли європейська преса тільки почала обговорювати питання повномасштабного вторгнення росіян в Україну, до мене звернувся редактор ...
понедельник, 20 декабря 2021 04:37

Китай использовал Huawei для кибератаки на Австралию - СМИ

  Комментировать
Китай использовал Huawei для кибератаки на Австралию - СМИ
Huawei отвергала эти заявления в отсутствие доказательств. Фото: Reuters

Китайские шпионы использовали компанию Huawei для кибератаки на австралийскую сеть телекоммуникаций в 2012 году.

Оперативники китайской разведки проникли в ряды технических сотрудников Huawei, которые обслуживали сеть австралийской телекоммуникационной компании, говорится в расследовании Bloomberg.

"Это привело к обновлению программного обеспечения вредоносным кодом, который установили на оборудование Huawei в сети. Вследствие этого, ПО записывало все коммуникации, которые проходили через него, присылая данные в КНР", - рассказали журналистам экс-чиновники службы безопасности США.

Впоследствии вредоносное ПО самоуничтожилось и удалило значительную часть доказательств того, что любая атака вообще была. В то же время находка может стать ключевым доказательством в противостоянии США и Австралии против Китая по шпионажу. Правительство США годами настаивает, что продукты китайской Huawei Technologies Co представляют угрозу национальной безопасности стран, которые их используют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Байден запретил оборудование Huawei и ZTE

Huawei отвергала эти заявления в отсутствие доказательств. В процессе расследования Bloomberg не нашел подтверждения того, что высшее руководство Huawei причастно к атаке или знает о ней. В компании отказались предоставить четкие ответы на вопросы.

В 2012 году спецслужбы США обнаружили подобную атаку из Китая, в которой также использовали оборудование Huawei. Сама же компания могла и не знать об атаках. В отчете, подготовленном комитетом Палаты представителей США сообщалось, что китайским спецслужбам нужно лишь нанимать техников или менеджеров рабочего уровня в этих компаниях, чтобы скомпрометировать сети клиентов.

В июле Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 34 компаний из Китая и Ирана. Под ограничения также попали компании и граждане России.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Китай использовал Huawei для кибератаки на Австралию - СМИ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Контракт с &quot;Эвертоном&quot; сорвался? Миколенко вернулся в Киев
Контракт с "Эвертоном" сорвался? Миколенко вернулся в Киев Просмотров: 39214
Кому сегодня нельзя мыть голову и какая примета предвещает лютые морозы
Кому сегодня нельзя мыть голову и какая примета предвещает лютые морозы Просмотров: 14085
Как получить 1000 грн за вакцинацию
Как получить 1000 грн за вакцинацию
 Просмотров: 11511
В Карпатах фотоловушка &quot;поймала&quot; краснокнижного кота &quot;тихохода&quot;
В Карпатах фотоловушка "поймала" краснокнижного кота "тихохода"
5
 1 Просмотров: 10926
Людоед и Белый лебедь, который &quot;ударил&quot; министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
34
 Просмотров: 7056
Мир
Украинские полярники сообщили о рекордном снеге в Антарктиде
Украинские полярники сообщили о рекордном снеге в Антарктиде Просмотров: 225
"Хочу Украину и Северный полюс" - в Канаде выставили карикатуру на Путина
"Хочу Украину и Северный полюс" - в Канаде выставили карикатуру на Путина Просмотров: 1008
Байден хочет за четыре недели предотвратить вторжение России в Украину
Байден хочет за четыре недели предотвратить вторжение России в Украину Просмотров: 1774
Министры Германии и Литвы негативно отреагировали на "гарантии безопасности" России
Министры Германии и Литвы негативно отреагировали на "гарантии безопасности" России Просмотров: 603
Министр обороны Германии призвала ужесточить санкции против Путина
Министр обороны Германии призвала ужесточить санкции против Путина Просмотров: 441
Больше всего комментируют
4
Зеленским жестко манипулируют
4
Депутатке Геращенко заблокировали страницу в Facebook. Она связывает это с атакой ботов с Банковой
3
Зеленский имеет свою "Липецкую фабрику" - Майкл Щур
2
В России заявили, что готовы к переговорам про "гарантии безопасности" только с США
2
Украина будет сама защищаться в случае вторжения РФ - Резников
Голосов: 461
Голосование Поддерживаете идею введения Украиной визового режима для граждан РФ?
  • Да
  • Нет
Просмотреть