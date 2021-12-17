Китай использовал Huawei для кибератаки на Австралию - СМИ

Huawei отвергала эти заявления в отсутствие доказательств. Фото: Reuters

Китайские шпионы использовали компанию Huawei для кибератаки на австралийскую сеть телекоммуникаций в 2012 году.

Оперативники китайской разведки проникли в ряды технических сотрудников Huawei, которые обслуживали сеть австралийской телекоммуникационной компании, говорится в расследовании Bloomberg.

"Это привело к обновлению программного обеспечения вредоносным кодом, который установили на оборудование Huawei в сети. Вследствие этого, ПО записывало все коммуникации, которые проходили через него, присылая данные в КНР", - рассказали журналистам экс-чиновники службы безопасности США.

Впоследствии вредоносное ПО самоуничтожилось и удалило значительную часть доказательств того, что любая атака вообще была. В то же время находка может стать ключевым доказательством в противостоянии США и Австралии против Китая по шпионажу. Правительство США годами настаивает, что продукты китайской Huawei Technologies Co представляют угрозу национальной безопасности стран, которые их используют.

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Huawei отвергала эти заявления в отсутствие доказательств. В процессе расследования Bloomberg не нашел подтверждения того, что высшее руководство Huawei причастно к атаке или знает о ней. В компании отказались предоставить четкие ответы на вопросы.

В 2012 году спецслужбы США обнаружили подобную атаку из Китая, в которой также использовали оборудование Huawei. Сама же компания могла и не знать об атаках. В отчете, подготовленном комитетом Палаты представителей США сообщалось, что китайским спецслужбам нужно лишь нанимать техников или менеджеров рабочего уровня в этих компаниях, чтобы скомпрометировать сети клиентов.

В июле Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 34 компаний из Китая и Ирана. Под ограничения также попали компании и граждане России.