США ввели санкции против 34 компаний из Китая, России и Ирана

Санкции ввели против 34 компаний. Фото: Reuters

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 34 компаний из Китая и Ирана.

Под ограничения также попали компании и граждане России. Об этом сообщает Министерство торговли США.

Речь идет о компаниях ГК "Радиант", ООО "Тесон" и ООО "Трейд Компонент" и гражданах РФ Андрея Кузнецова, Дмитрия Кравченко и Маргариту Кузнецову.

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"Российские компании участвуют в закупках электронных компонентов, которые производят в США. Вероятно их будут использовать в российских военных программах", - говорится в сообщении.

США решили снять санкции с нефтегазового сектора и высшего руководства Ирана. Согласно достигнутому соглашению США отменят около 1040 ограничений.