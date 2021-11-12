Байден запретил оборудование Huawei и ZTE

Китайское оборудование в США считают опасным. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден подписал закон об использовании оборудования китайских телекоммуникационных компаний Huawei и ZTE.

Федеральная комиссия по связи не сможет теперь рассматривать и утверждать какие-либо заявки на получение разрешений на использование оборудования китайских компаний, передает Reuters.

В США компании обвинили в опасности национальной безопасности.

Комиссар ФКЗ Брендан Карр говорит, что с 2018 года его ведомство одобрило более 3 тысяч заявок от Huawei.

"Закон поможет гарантировать, что опасное оборудование таких компаний как Huawei и ZTE больше не может быть подключено к американским сетям связи", - сказал он.

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Комиссия теперь может отозвать предварительные разрешения, выданные китайским компаниям ранее.

YouTube заявил, что удалит контент, распространяющий дезинформацию о всех одобренных вакцинах, расширив запрет на лживые заявления о прививках от Covid-19. Компания заявила, что видео, в которых говорится, что одобренные вакцины опасны и вызывают аутизм, рак или бесплодие.