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понедельник, 24 февраля 2020 10:48

Китай дал разрешение на выезд из изолированного Уханя

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Китай дал разрешение на выезд из изолированного Уханя
На карантин Ухань закрыли месяц назад. Сделали это, чтобы препятствовать распространению коронавируса. ФОТО: odishabytes.com

Китай разрешил здоровым людям выезжать из закрытого на карантин Уханя.

Разрешение распространяется на граждан, у которых не обнаружили коронавирус и которые не контактировали с инфицированными. Сообщает об этом со ссылкой на официальный аккаунт города в WeChat издание The Guardian.

Возможность выезда из Уханя предусмотрена в случае, если человек нуждается в лечении за пределами города болезни, не вызванной коронавирусом, либо имеет "другие веские причины".

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Ухань - седьмой по величине город Китая. Закрыли на карантин его 23 января. Власти запретили выезд из города. В частности, отменены были рейсы автобусов, поездов и самолетов, которые должны отбывать из Уханя. Также приостановлена была работа общественного транспорта.

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