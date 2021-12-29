Канатоходец побил рекорд, пройдя на высоте почти 2 км

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Мужчина побил мировой рекорд, пройдя по канату между двумя воздушными шарами на высоте почти 2 км над землей.

Бразилец, 34-летний Рафаэль Зуньо Бриди, балансировал на канате над Прайя-Гранде в родной Бразилии. Он прошел босиком на высоте 1868 м, побив рекорд более чем вдвое. Предыдущей рекордсмен прошел на высоте 830 м. Об этом пишет Daily Star.

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"Мне нравятся сложные проекты, в которых задействовано много людей и, как следствие, неисчислимые элементы, такие как погода. Мне нравятся рекорды, которые трудно побить. Небольшая ошибка могла привести к катастрофе. Мое внимание было полностью сосредоточено на том, чтобы все процедуры выполнялись до мелочей", - говорит Рафаэль.

Он говорит, что для подобного трюка потребовалось много лет преданности спорту и тренировок

"У меня всегда лучшее оборудование, лучшая команда и самые современные знания. Чтобы все прошло гладко, и найти идеальный баланс, нужна работа каждого члена команды, что я особенно ценю", - говорит Рафаэль.

Канатоходец утверждает, что во время перехода был в таком состоянии концентрации, что не может вспомнить, о чем думал, когда шел.

Французский канатоходец пересек Сену в Париже от Эйфелевой башни по канату, подвешенному на высоте более 60 м над землей. 27-летний Натан Полен прошел 670 м по канату, протянутом через реку между Эйфелевой башней и театром Шайо.