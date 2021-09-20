Канатоходец прошел над центром Парижа на высоте 60 м

Фото: Getty Images

Французский канатоходец пересек Сену в Париже от Эйфелевой башни по канату, подвешенному на высоте более 60 м над землей.

27-летний Натан Полен прошел 670 м по канату, протянутом через реку между Эйфелевой башней и театром Шайо. Об этом пишет Daily Mail.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Канатоходец перенес своего менеджера через Ниагарский водопад

При прохождении у него была страховочная веревка. Полен - обладатель нескольких мировых рекордов. Он останавливался на несколько перерывов, сидя или лежа на канате. Акробат говорит, что получить необходимых разрешений на трюк было трудно.

"Было нелегко пройти 670 метров, сосредоточиться на чем-то, под давлением взглядов людей внизу. Но это было красиво", - сказал он после выступления.

Полен совершил трюк, чтобы отпраздновать ежегодный День наследия Франции, когда людей приглашают посетить исторические здания и памятники, которые обычно закрыты для публики.

Полен уже пересекал Сену по канату в День наследия в 2017 году. В 2015-м он прошел по канату на высоте 245 м над землей между двумя скалами на востоке Франции.

Паулин установил мировой рекорд по самой длинной прогулке по канату, преодолев 403 м в ущелье в национальном парке Севен. В 2015 году подтвердил способности к равновесию, пройдя 610 м над песчаными дюнами в Монголии.

15 июня 2012 года американский канатоходец Ник Валленда пересек Ниагарский водопад по канату и стал первым человеком, сделавшим это за последнее столетие.