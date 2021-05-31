Калмыки обвинили Москву в геноциде

Съезд калмыцкого народа / Центр исследования безопасности среды "Прометей"

В столице российской Калмыкии Элисте 29 мая состоялся чуулин - национальный съезд ойрат-калмыцкого народа, в котором приняли участие 170 делегатов от калмыцких общественных организаций и общин.

Главной причиной съезда назвали кризисную и опасную ситуацию, в которой оказался народ, а также дискриминацию его прав и интересов Москвой. Об этом пишет "Новинарня" со ссылкой на Центр исследования безопасности среды "Прометей" и организационный комитет съезда.

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Съезд решил, что Москва проводит в отношении калмыков скрытую или мягкую форму ассимиляции, этноцид или геноцид.

"Цветущая Калмыкия превратилась в самый отсталый регион России в социально-экономическом смысле. Назначенное из Москвы руководство, независимо от того, кто был главой, не может гарантировать сохранение экономических показателей. В условиях отсутствия честных выборов руководителями много лет назначаются одиозные и неэффективные лица. Несмотря на многочисленные декларации, не решена проблема питьевой воды. Произошла полная потеря самостоятельности республики. Вследствие целенаправленной политики неравноправия языков, культур и прав коренных народов России, все больше представителей народа теряет родной язык и национально-культурную идентичность", - говорится в резолюции съезда.

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Также съезд обвинил российские власти в многочисленных нарушениях прав человека и преследовании политических оппонентов. Съезд выразил опасения возможной потери статуса республики и последующей ассимиляции калмыков. А также признал нецелесообразным вновь обращаться в Москву с жалобами и призывами о помощи, обвинив Кремль в проведении в отношении народов России политики запугивания, принуждения и обмана. После завершения съезда были задержаны трое делегатов, членов конгресса - национального исполнительного органа, избранного на съезде.

Калмыки - единственный монголоязычный и буддийский народ Европы, коренное население российской Калмыкии. Самоназвание - хальмг и ойрат. Общая численность калмыков - около 180 тыс. человек. Это 57,4% количества жителей Калмыкии.