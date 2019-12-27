Кадры с Трампом вырезали из фильма "Один дома": назвали причину

Фильм покадрувалы, чтобы освободить время для рекламных роликов. Фото: eurointegration.com.ua

Канадская телерадиовещательная компания CBC вырезала кадры с президентом США Дональдом Трампом из кинофильма "Один дома-2: Затерянный в Нью-Йорке". Объяснили, что это сделали не по политическим мотивам.

"Сцена с Дональдом Трампом была одной из нескольких, которые вырезали из фильма, поскольку ни одна из них не была неотъемлемой частью сюжета. Эти поправки сделали в 2014 году, когда мы впервые приобрели фильм и до того, как мистера Трампа избрали президентом. Все кадры вырезали, чтобы освободить время для рекламных роликов. В общем фильм сократили на 8 мин", - сказал пресс-секретарь CBC Чак Томпсон.

В неотредактированной версии Трамп появляется в течение 7 с в сцене в отеле "Плаза" в Нью-Йорке вместе с персонажем Кевином Маккаллистер. На момент съемок фильма политик был владельцем отеля.

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Сын президента США Дональд Трамп-младший опубликовал в Twitter новость о вырезанные кадры и назвал историю жалкой. Cам Трамп отреагировал твитом: "Этот фильм больше никогда не будет таким, как раньше (Шучу)".

Американское ток-шоу "The Late Show" подготовило рождественский подарок для президента Дональда Трампа. Шоу сделало мультфильм-пародию, где одну из ролей исполняет Владимир Зеленский.