В США Зеленского сделали персонажем мульт-пародии

 
Ексклюзивы
1/5
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Просмотров: 90
"Та же мажоритарка" - политолог развеял миф об открытых списках
"Та же мажоритарка" - политолог развеял миф об открытых списках
Просмотров: 45
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 603
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
4 Просмотров: 1404
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
Просмотров: 657
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
Просмотров: 1548
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
1 Просмотров: 990
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1323
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
1 Просмотров: 1953
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
1 Просмотров: 2961
Фото
Все фото
11
7
21
5
11
Какую мужчине стрижку выбрать, чтобы нравиться женщинам
Какую мужчине стрижку выбрать, чтобы нравиться женщинам
На жеребьевке Кубка Украины засветилась сексуальная телеведущая
На жеребьевке Кубка Украины засветилась сексуальная телеведущая
Показали как выглядит прифронтовой город под Новый Год
Показали как выглядит прифронтовой город под Новый Год
Живем в столице, а выступаем по всей стране - украинка поделилась опытом работы музыкантом в Индии
Живем в столице, а выступаем по всей стране - украинка поделилась опытом работы музыкантом в Индии
Как менялась главная елка страны за последние 10 лет
Как менялась главная елка страны за последние 10 лет
Видео
Все видео
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Министр Криклий хочет уволить главу Укрзализныци Кравцова
Министр Криклий хочет уволить главу Укрзализныци Кравцова
"Белыми нитками" - на Майдане собралась сторонники задержанных по делу Шеремета
"Белыми нитками" - на Майдане собралась сторонники задержанных по делу Шеремета
Убийство Шеремета: украинские музыканты выступили в защиту подозреваемых
Убийство Шеремета: украинские музыканты выступили в защиту подозреваемых
Гончарук призвал доносить на залы игровых автоматов
Гончарук призвал доносить на залы игровых автоматов
Интервью
1/5
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 594
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 1188
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1323
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 621
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1251
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
22 декабря 2019
Просмотров: 234
В очікуванні Снігуроньки, яка торкнеться вустами щоки
На поверхні моїх спогадів про Новий рік лежить пелюстка ніжного поцілунку. Світло-рожева, майже біла. Такими були того грудневого дня Анині губи. ...
понедельник, 23 декабря 2019 13:35

В США Зеленского сделали персонажем мульт-пародии

  Комментировать
В США Зеленского сделали персонажем мульт-пародии
Зеленского сделали персонажем рождественской мульт-пародии. Фото: "Канал 360".

Американское ток-шоу "The Late Show" подготовило рождественский подарок для президента Дональда Трампа.

Шоу сделало мультфильм-пародию, где одну из ролей исполняет Владимир Зеленский, передает "Таблоид".

Он стал зеленоглазым Санта-Клаусом, телефонный разговор с которым по сюжету, может вылиться в импичмент для Трампа. Момент, где Дональд звонит и просит белобородого деда об услуге, намекает именно на это.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Импичмент Трампа предложили отложить

После телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского Белый дом поручил представителям Пентагона приостановить военную помощь Украине. Чиновник Майк Даффи через 91 мин. после разговора президентов в электронном письме просил, чтобы Минобороны США приостановило оказание помощи в соответствии с планом администрации пересмотреть решение о выделении средств.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В США Зеленского сделали персонажем мульт-пародии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
декабря

Пассажиры самолета ели тела погибших

В США ждут целый год, чтобы попробовать пиво "Кутя", которое варит украинец

Самое читаемое
Гвидо Арджентини: фотограф, который воплощает сексуальные фантазии
Гвидо Арджентини: фотограф, который воплощает сексуальные фантазии
30
 Просмотров: 295848
Секс-бомба Ана Чери подорвала сеть фото без бюстгальтера
Секс-бомба Ана Чери подорвала сеть фото без бюстгальтера
8
 Просмотров: 16380
Обнаружили кладбище брошенных такси
Обнаружили кладбище брошенных такси
7
 Просмотров: 12249
Аналитик объяснил, что будет с гривной в январе 2020-го
Аналитик объяснил, что будет с гривной в январе 2020-го
 2 Просмотров: 10296
Стилист раскрыла самый модный цвет сезона, который идет всем
Стилист раскрыла самый модный цвет сезона, который идет всем
6
 Просмотров: 6894
Общество
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
 Просмотров: 90
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
 Просмотров: 567
Украинцы назвали главное событие года
Украинцы назвали главное событие года Просмотров: 270
Украинцам планируют повысить заработную плату
Украинцам планируют повысить заработную плату Просмотров: 1368
Выборы в ОТГ: "Слуга народа" заявила о победе
Выборы в ОТГ: "Слуга народа" заявила о победе 1 Просмотров: 396
Больше всего комментируют
3
Убийство Шеремета: украинские музыканты выступили в защиту подозреваемых
3
Порошенко требует созвать СНБО и ввести санкции против прямых поставок газа из России
2
Украина приобретет американские вертолеты "Apache"
2
Аналитик объяснил, что будет с гривной в январе 2020-го
2
Украинцы выбрали политика года
Голосов: 47727
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua