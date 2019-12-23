В США Зеленского сделали персонажем мульт-пародии

Зеленского сделали персонажем рождественской мульт-пародии. Фото: "Канал 360".

Американское ток-шоу "The Late Show" подготовило рождественский подарок для президента Дональда Трампа.

Шоу сделало мультфильм-пародию, где одну из ролей исполняет Владимир Зеленский, передает "Таблоид".

Он стал зеленоглазым Санта-Клаусом, телефонный разговор с которым по сюжету, может вылиться в импичмент для Трампа. Момент, где Дональд звонит и просит белобородого деда об услуге, намекает именно на это.

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После телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского Белый дом поручил представителям Пентагона приостановить военную помощь Украине. Чиновник Майк Даффи через 91 мин. после разговора президентов в электронном письме просил, чтобы Минобороны США приостановило оказание помощи в соответствии с планом администрации пересмотреть решение о выделении средств.