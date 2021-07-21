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среда, 21 июля 2021 12:46

К краю космоса запустят воздушный шар размером с футбольное поле

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К краю космоса запустят воздушный шар размером с футбольное поле
Новый телескоп будет подниматься над земной атмосферой на огромном воздушном шаре / SWNS

Международная команда ученых запустит самый большой в мире воздушный шар, размером с футбольный стадион, и доставит им телескоп с широким полем зрения к краю космоса.

Телескоп, который будет конкурировать со знаменитым американским Hubble, будет называться SuperBIT, то есть "Телескоп сверхдавления с воздушным шаром". Об этом пишет Daily Star.

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Этот телескоп начнет летать над Землей в апреле следующего года. Проект будет изучать темную материю, которая составляет 4/5 пространства космоса, и наносить на карту ее с помощью техники, называемой гравитационным линзированием.

SuperBIT обошелся в $2 млн, по сравнению с почти $5 млрд для НАСА за Hubble. Он сможет с ним конкурировать. Разместив телескоп за пределами земной атмосферы, ученые смогут видеть свет далеких галактик, не искажая его. Он будет иметь зеркало диаметром в полметра и будет на высоте почти 40 км на огромном гелиевом воздушном шаре.

Воздушные шары "сверхдавления", разработанные НАСА, изменили правила игры, поскольку предыдущие воздушные шары могли летать только несколько ночей и были нестабильными. Воздушные шары "сверхдавления" разработаны таким образом, чтобы они могли содержать гелий в течение нескольких месяцев.

"Новая технология воздушных шаров делает посещение космоса дешевым, легким и экологически чистым. Помимо создания космического телескопа, наша команда успешно испытала все виды электронных и механических систем, которые могут быть использованы в будущих спутниках", - говорит аспирант Университета Торонто Мохамед Шаабан.

Воздушный шар будет взлетать из околиц горнолыжного города Ванаки на Южном острове Новой Зеландии. SuperBIT - результат сотрудничества ученых из Новой Зеландии, Великобритании, Канады и США.

Самый богатый человек планеты Джефф Безос поделился впечатлениями от полета в космос. По словам миллиардера, суборбитальный полет на корабле New Shepard превзошел его ожидания.

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