Безос поделился впечатлениями от полета в космос

Безос прокомментировал свой полет в космос. Фото: korrespondent

Самый богатый человек планеты Джефф Безос поделился своими впечатлениями от полета в космос.

По словам миллиардера, суборбитальный полет на корабле New Shepard превзошел все его ожидания. Об этом сообщает ТАСС.

Безос добавил, что его удивило то, насколько естественными оказалось для него ощущение невесомости.

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"Атмосфера Земли - огромная. Но когда оказываешься над ней, понимаешь, что она очень тонкая, маленькая и хрупкая, и мы вредим ей, перемещаясь по планете. Одно дело - понимать это, и совсем другое - увидеть собственными глазами", - рассказал Безос на пресс-конференции.

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Компания Blue Origin впервые в своей истории вывела на космическую высоту капсулу с четырьмя астронавтами-туристами. На борту New Shepard находился владелец компании Джефф Безос, его брат Марк, 82-летняя летчица Уолли Фанк, а также 18-летний Оливер Деймен - выпускник средней школы из Нидерландов.