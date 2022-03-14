Израиль не позволит РФ использовать его для обхода западных санкций – Лапид

Израиль не позволит России, ведущей полномасштабную войну против Украины, обойти экономические санкции, введенные Западом. Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид. Он подчеркнул, что Израиль не позволит стране-оккупантке использовать его для обхода санкционного списка.
Лапид подчеркнул, что возглавляемое им ведомство координирует работу по выработке позиции по санкции. Однако к ней привлечены также Банк Израиля, министерство финансов, министерство экономики, управление аэропортов, министерство энергетики и другие структуры, сообщает Newsru.co.il.
"Эта война должна прекратиться. Европа знала немало войн, и единственное, что они испытывают, это страдание. В последние годы в Европе царил мир, который принес невиданное ранее процветание", - отметил он.
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Лапид заявил, что Израиль сделает все, что в его силах, чтобы помочь в достижении прекращения огня и восстановлении мира.
"Мы действуем вместе с нашим крупным союзником, Соединенными Штатами, и вместе с европейскими партнерами, чтобы остановить трагедию", - добавил он.
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид во время визита в Румынию призвал Россию прекратить военное вторжение в Украину.
24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.
Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.
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