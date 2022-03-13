Израиль официально осудил вторжение России в Украину

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Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид во время визита в Румынию призвал Россию прекратить военное вторжение в Украину.

Об этом сообщает официальный сайт МИД Израиля.

"Как и Румыния, Израиль осуждает вторжение России в Украину. У него нет никакого оправдания, поэтому мы призываем Россию прекратить обстрелы и атаки и сесть за стол переговоров для разрешения этого конфликта", - заявил дипломат.

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Министр добавил, что Израиль прилагает все усилия, чтобы помочь разрешить конфликт мирным путем. Кроме этого, вместе с США и ЕС израильские власти пытаются как можно быстрее положить конец этой жестокой трагедии.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.