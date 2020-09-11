Исследователя индейцев застрелили из лука

Рейли Францискато / bhaz.com.br

В бразильской Амазонии застрелили из лука ведущего эксперта по исследованию отдаленных племен индейцев Рейли Францискато.

56-летний Францискато занимался самобытностью индейских племен Амазонии и созданием заповедников для их сохранения. Занимался этим в Fundaсao Nacional do Іndio. Об этом пишет британская The Daily Mail.

В прошлую среду исследователь прибыл для установления контактов с племенем в лесах на территории заповедника "Уру-Эу-Вау-Вау", у границы с Боливией. Племя до сих пор не встречалось с цивилизацией. Францискато попросил у властей полицейскую охрану.

При приближении к поселению племени во Францискато попала стрела. В сердце. Он вырвал ее, пробежал еще 50 м, тогда умер.

"К сожалению, местные племена не способны отличить друга от врага, если речь идет о тех, кто пришел из внешнего мира", - сказал бывший глава Fundaсao Nacional do Іndio Сидни Поссуэло.

Уру-Эу-Вау-Вау разделен на несколько групп. Три относительно исследованы, а с двумя другими племенами еще не удалось установить связь. Этим и занимался исследователь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Возврата назад не будет" - лесные пожары угрожают всему миру

Активисты, которые исследуют бразильские племена, обвиняют власти в неприязни к коренным народам. Указывают, что президент Жаир Болсонару сократил расходы на исследование племен и защиту окружающей среды Амазонии.

С начала сентября в Амазонии зафиксировано более 12 тыс. пожаров - вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. По словам активистов, многие из них подожгли люди, занимающиеся незаконной вырубкой лесов.