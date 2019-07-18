Интернет-троллю дали 2 года

В Польше приговорили к 2 годам исправительных работ мужчину, который писал оскорбительные посты в интернете. Фото: politforums.net

Поляк, который писал оскорбительные посты в интернете попросил наказать его исправительными работами сроком на 2 года.

Суд согласовал приговор.

Ярослав Ф. из города Вроцлав с 2017-го по 2019-го написал более 80 оскорбительных постов. В них он дискриминировавшей отдельные расы, национальности и религии.

Мужчина использовал такие выражения: "примитивный дикарь", "свиное колено", "свиной народ", "стерва", "парши", "человеческий подвид".

Чаще всего писал об украинцах, немцах и евреях.

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"Я не действовал с убеждением, что делаю какое-то преступление. Я считал, что нахожусь в пределах свободы слова. Я писал все это под влиянием эмоций, после прочтения помещенных публикаций. У меня к представленным историям эмоциональное отношение, учитывая историю моей семьи. Мой дедушка единственный из большой семьи пережил волынскую резню", сказал он.

Он попросил написать об этой истории местные СМИ.

"Этот вид преступления в последнее время широко распространен, но это дело является беспрецедентным в масштабах страны по числу и значение этих высказываний", - говорит Юстина Тшцинська, прокурор.

Приговор вступит в действие 17 июля.

Законопроект народного депутата Ольги Богомолец "О противодействии злословия" направили на доработку. За соответствующее решение единогласно проголосовал комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики.