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вторник, 21 сентября 2021 10:52

Индия возобновляет экспорт Covid-вакцин

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Индия возобновляет экспорт Covid-вакцин
Ежемесячное производство вакцин против коронавируса в Индии выросло до 300 млн доз. Фото: pixabay.com

Индия возобновит экспорт и поставки избыточных Covid-вакцин, которые останавливала из-за всплеска заболеваемости собственных граждан в апреле.

Ежемесячное производство вакцин против коронавируса в Индии выросло более чем вдвое с апреля, передает "Радио Свобода". В октябре оно должно достичь 300 млн доз.

"Вакцинация индусов останется главным приоритетом правительства, но избыток вакцин Индия использует для выполнения обязательств перед миром по коллективной борьбе с коронавирусом", - заявил министр здравоохранения страны Мансух Мандавия.

Он не уточнил, сколько доз будет экспортировано.

В Индии сделали более 800 млн прививок. Одну дозу получили более 62% взрослого населения. Две дозы – примерно 22%.

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Глобальная инициатива COVAX заключила соглашение с одним из крупнейших производителей вакцин в мире - индийским Serum Insitute. Завод должен был доставить 1,1 млрд доз вакцин AstraZeneca и Novavax. Из-за недостатка вакцин Индия еще в конце марта временно ограничила экспорт препарата AstraZeneca. Прекращение экспорта оставило многие развивающиеся страны без надлежащих поставок и отложило вакцинацию для миллионов людей.

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