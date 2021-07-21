Индиец спит 300 дней в году из-за редкостной болезни

Лавочник Пухарам Деви спит до 25 дней на месяц из-за гиперсомнии оси / Indiatimes

Мужчина в Индии спит около 300 дней в году из-за редкого заболевания.

Владелец магазина 42-летний Пухарама Деви из-за гиперсомнии оси проспал большую часть пандемии Covid-19. Он вычисляет, как долго спал, и "догоняет" мир, читая много газет, оставленных в магазине. Об этом пишет Daily Star.

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Односельчане рассказали, что они сравнивают мужчину с мифическим индийским воином, любящим поспать, Кумбхкарной.

Пухараме 23 года назад диагностировали хроническое нарушение сна. Он не может управлять своим продуктовым магазином более пяти дней в месяц и рискует заснуть на работе. Семья говорит, что он может спать более пяти-семи дней за раз. Обеспокоенные родственники обратились за медицинской помощью, но болезнь неизлечима. Постепенно его состояние ухудшилось, периоды сна увеличились, и теперь он спит 20-25 дней в месяц. Мужчина изо всех сил пытается встать, когда засыпает, но не может. Хотя лекарство еще не найдено, жена и мать надеются, что он скоро выздоровеет и будет жить нормальной жизнью, как раньше.

Гиперсомния оси - хроническое неврологическое расстройство сна, которое возникает из-за колебаний белка мозга, известного как TNF-альфа.

Родственники помогают мужчине принимать ванну и есть. Из-за сна он постоянно изможден.

Врач Бирма Рам Джангид говорит, что гиперсомния встречается у немногих людей и является психологическим расстройством, последствием травмы головы или опухоли.

В ноябре 2019-го Ребекка Чурай из канадской провинции Онтарио из-за болезни изменила внешность. Ее нос и подбородок постепенно увеличивались. Врачи не могли найти причину. Постепенно увеличился размер ноги на полтора размера. Кроме этого, девушка начала набирать вес, хотя ела крайне мало.