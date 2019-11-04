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среда, 06 ноября 2019 23:57

Изменения до неузнаваемости: редкая болезнь исказила девушку

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Изменения до неузнаваемости: редкая болезнь исказила девушку
Болезнь изменила нос и подбородок Ребекки Чурай

Ребекка Чурай с канадской провинции Онтарио из-за болезни изменила внешность. Ее нос и подбородок постепенно увеличивались.

Врачи не могли найти в чем причина.

Постепенно увеличился размер ноги на полтора размера. Кроме этого, девушка начала набирать вес хотя ела очень мало.

"За много лет я побывала у десятков врачей, которые просто пытались избавить меня от симптомов. Мне ставили ложные диагнозы: преддиабетического состояние, генерализованное тревожное расстройство, депрессия, поликистоз яичников. Именно после 29 дня рождения оказалась причина моих бед. Анализ на содержание гормонов в крови показал, что уровень гормона роста составляет 1015, при норме от 97 до 297 единиц.

Новообразования вызвало сильную усталость, беспокойство, набор веса, роста ладоней, ступней, носа и подбородка. Судя по моим фото, эта опухоль была у меня в течение 15 лет.

Этот пример показывает, что не надо мириться с диагнозом, не копнув глубже. Никогда не судите книгу по обложке, ведь эти обложки можно перерисовать так же, как и в историю можно добавить еще страниц", - убеждает женщина.

После подтверждения диагноза канадцы прописали препараты, блокирующие чрезмерную выработку гормона роста. После них подбородок и нос девушки заметно уменьшились в размерах, а глаза, увеличились.

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В августе 2019 Ребекке сделали операцию, в ходе которой удалили опухоль из мозга. Ее вели через нос.

Даже сегодня, когда медицина находится на достаточно высоком уровне, диагностика подобных заболеваний вызывает серьезные трудности.

Люди, которые имеют стройную фигуру, утром едят много фруктов и орехов.

К таким выводам пришли ученые из Корнельского университета в ходе исследований.

Обычно стройные люди завтрак не пропускают.

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