Илон Маск выступил на пропагандистском форуме Кремля

Марафон "Новое знание" проходит 20-22 мая в разных городах РФ. Фото: Reuters

Основатель SpaceX и глава Tesla Илон Маск 21 мая выступил на пропутинском форуме "Новое знание". Мероприятие носило прежде всего пропагандистский характер и проводилось некоммерческой организацией "Знание", в наблюдательный совет которой входят первый заместитель главы администрации президента России Владимира Путина Сергей Кириенко и советник президента РФ Владимир Мединский.

Выступление Маска длилось около 45 минут и уже вызвало осуждение со стороны российской оппозиции, передает RFI. Среди спикеров форума - российские пропагандисты Владимир Соловьев и Маргарита Симоньян, депутат Госдумы Петр Толстой, глава МИД РФ Сергей Лавров, личный духовник Путина, митрополит Тихон (Шевкунов) и актер Владимир Машков, который подал заявку на участие в праймериз "Единой России" по отбору кандидатов в депутаты Госдумы.

"Форум "Новое знание" - это не про таланты и креатив россиян, этот форум - инструмент госпиара, госпропаганды, инструмент поддержки мифа, что в современной России, погрязшей в коррупции и лжи, еще возможно развитие науки и технологий. Я уверена, что никакого развития технологий и науки в условиях тотальной коррупции и беззакония произойти не может, а форум - просто красивая обертка и пыль в глаза", - заявила по этому поводу политик, юрист ФБК Любовь Соболь.

Марафон "Новое знание" проходит 20-22 мая в разных городах РФ. Среди партнеров общества "Знание" - Следственный комитет РФ, "Российский союз ветеранов", Российское историческое общество, официальные социологи из Всероссийского центра изучения общественного мнения и Министерство науки. Основной целью организации значится "воспитание патриотизма у растущего поколения".

"Маск принимал участие в форуме по видеосвязи, отвечая на вопросы. Слово ему передал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который и предложил американскому миллиардеру принять участие в форуме. Маск заявил, что скоро Tesla может выйти на российских рынок", - говорится в сообщении.

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Илон Маск потерял $20 млрд после того, как выступил ведущим на шоу Saturday Night Live. Произошло это из-за его заявления во время юмористической программы. Американский изобретатель и бизнесмен назвал криптовалюту Dogecoin аферой, хотя ранее собственными твитами искусственно повысил ее цену.