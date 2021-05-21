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пятница, 21 мая 2021 13:04

Tesla начинает выпуск самого быстрого в мире серийного автомобиля

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Tesla начинает выпуск самого быстрого в мире серийного автомобиля
В компании пока не сообщили дату поставок Model S Plaid. Фото: Reuters

С июня производитель электрокаров Tesla начнет выпуск самого быстрого в мире серийного автомобиля Model S Plaid.

Model S Plaid является обновленной версией электромобиля Model S, который с 2012-го производится на заводах Tesla, сообщил основатель и гендиректор компании Илон Маск в Twitter.

"Выпуск Tesla Model S Plaid начнется на нашем заводе в Калифорнии. Самый быстрый автомобиль серийного производства с разгоном до 96 км/ч менее чем за две секунды", - написал он.

Маск анонсировал появление новой модели еще в сентябре 2019 года. Компания пока не раскрывает дату первых поставок Model S Plaid.

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В Техасе двое человек погибли 18 апреля в результате аварии с участием неуправляемого автомобиля Tesla. Электрокар на большой скорости врезался в дерево и загорелся. В момент столкновения один из погибших находился на переднем пассажирском сиденье, а другой сидел позади. Они погибли.

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