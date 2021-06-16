Игрушка из конструктора работает, как настоящая печатная машинка

Печатная машинка от LEGO / Расмус Блум

Компания LEGO выпустила модель пишущей машинки с 2079 деталей, на которой можно действительно печатать.

Новый набор придумал фанат компании. LEGO выставляет идеи своих поклонников на голосование и затем воплощает их в жизнь. Человек, который придумал идею, получит долю прибыли от продаж этого конструктора. Об этом пишет CNN.

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Этот набор разработан для отображения функций и стиля классической печатной машинки. Он оснащен центральной панелью, которая поднимается при каждом нажатии клавиши, и соединяется с кареткой, которая перемещается в режиме ввода текста в настоящий бумагу.

"Для многих уход от электронного мира к простоте печатной машинки похож на осознанный процессов создания из кубиков LEGO. Здесь у нас набор, который органично сочетает эти два мира. Это то, что поклонники будут с гордостью показывать дома", - сказал вице-президент по маркетингу LEGO Group Федерико Бегер.

Печатная машинка будет продаваться за $200, и поступит в продажу с июля. Буквенные клавиши перемещаются на ней так же, как и в традиционных машинах, и бумагу можно подавать на опорный валик.

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