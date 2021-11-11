Идти отказался. Пришлось нести: появилось видео приезда Саакашвили в тюремную больницу

Бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили доставили в тюремную больницу. Фото: скриншот

Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии обнародовала сегодня, 11 ноября, видеокадры приезда бывшего президента Михеила Саакашвили в тюремную больницу.

На кадрах видно, что Саакашвили отказывается выйти из реанимобиля. Его насильно вытаскивают несколько охранников. Взяв его за ноги и за руки, несут от входной двери к лифту, а затем по коридору в палату.

Видно также, как Саакашвили ссорится в палате с двумя мужчинами без докторских халатов и что-то сбрасывает со стола. Требует, чтобы мужчин вышли из палаты и агрессивно вплотную подходит к одному из них. В палату входят еще несколько охранников. На этом видео прекращается.

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Информацию адвокатов Саакашвили о том, что охранники якобы тянули его 30 м к двери тюремной больницы, опроверг Министр юстиции Рати Брегадзе на брифинге.

"Это откровенная ложь, ведь реанимобиль остановился у дверей тюремной больницы. Заключенный Саакашвили не подчинился требованию выйти из машины и в это время физически и словесно оскорбил нашего сотрудника", - заявил министр.

Он добавил, что пенитенциарная служба делает все необходимое для поддержания здоровья Саакашвили в стабильном состоянии.

"Если Саакашвили прекратит голодовку, его снова вернут в Руставскую тюрьму", - сказал министр.

Михеил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку. Состояние здоровья Саакашвили близко к сверхкритическому. Есть угроза жизни. К такому выводу пришел личный врач политика Николоз Кипшидзе. 8 ноября задержанного без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани).