"Несколько часов до комы" - Ясько о состоянии здоровья Саакашвили

Саакашвили может впасть в кому. Фото: скриншот с видео

Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили близко к сверхкритическому. Есть угроза жизни.

К такому выводу пришел личный врач политика Николоз Кипшидзе, сообщила народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько в Facebook.

Вечером 7 ноября Кипшидзе вышел из тюрьмы, где осматривал Саакашвили, и призвал срочно собрать консилиум врачей.

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"Состояние Михеила критическое. Есть угроза жизни. Михеил отказался от каких-либо анализов, таблеток, уколов, капельниц, переливания крови. Он сделал это в ответ на позорное видео, обнародованное тюремной администрацией", - написала Ясько.

Депутат подчеркнула, что без медикаментов, поддерживавших жизнь политика, это "вопрос нескольких часов до комы, остановке сердца или других ужасных последствий".

"Только качественная современная частная больница с оборудованием и персоналом сможет спасти Михеила. Обращаюсь к властям Грузии - прошу немедленно перевести Михеила Саакашвили в частную клинику с соответствующими условиями", - отметила Ясько.

Накануне грузинские власти заявили, что Саакашвили употребляет пищу и обнародовали соответствующее видео. Однако политик опроверг эту информацию. По его словам, ел добавки с микроэлементами, выписанные врачами.

Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку. Саакашвили не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. И объявили в розыск. Также Саакашвили является подозреваемым по другим уголовным делам. Консилиум врачей рекомендовал перевести политика в многопрофильную гражданскую клинику. Власти Грузии согласны на перевод только в тюремную клинику. Саакашвили отказывается от перевода в тюремную больницу, потому что его там убьют, заявил адвокат заключенного Николоз Гварамия. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал такие утверждения бредом и провокацией.