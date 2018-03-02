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пятница, 02 марта 2018 18:34

"И пьянствует, и танцует, и летает, и плавает. Вот только в космос боится" - Горбачев рассказал о своем отношении к Путину

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&quot;И пьянствует, и танцует, и летает, и плавает. Вот только в космос боится&quot; - Горбачев рассказал о своем отношении к Путину
Михаил Горбачев на Красной площади перед началом военного парада в честь Дня победы, 9 мая 2017 года. Фото: Михаил Метцель

Первый и последний президент СССР, последний генсек КПСС 87-летний Михаил Горбачев рассказал о своем неоднозначном отношении к президенту РФ 65-летнему Владимиру Путину.

Горбачев считает, что Путин находится на своем месте. Говорит, что его власть позволяет удержать Россию от распада. Но критикует за ореол всемогущества, который создал вокруг себя глава Кремля. Об этом говорится в интервью, которое опубликовала "Медуза" в честь дня рождения советского политика.

Горбачев говорит, что последний раз видел Путина на праздновании Дня России 12 июня 2017 года. Вспоминает, как насторожилась его охрану появление действующего президента.

- Я говорю: "Давно не виделись". Он: "Жу-жу-жу". Он сейчас много мурлычет. Чтобы неясно было, - рассказывает Горбачев.

Путин слишком высокого мнения о себе, считает экс-генсек.

- Я о вреде самоуверенности предупредил Путина. Когда сказал, что он считает себя заместителем Бога, - вспоминает свое заявление 2014 года.

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Политикой Кремля Горбачев недоволен.

- Если "Единая Россия" будет работать так, как сейчас, то ее ждет судьба компартии, - считает.

- Веселья у него много. И пьянствует, и танцует, и летает, и плавает, черт, ну все, что можно, делает. Вот только в космос боится. Тогда же все будут писать: "Владимир Владимирович, не возвращайтесь, сделайте милость народу!" - шутит Горбачев.

Во многом обижен на Путина. Тот в 2013-м заявил, что Горбачеву надо укоротить язык. Так отреагировал на критику экс-генсека в свою адресу. В 2016 году сказал, что не поздоровался с Горбачевым во время Дня победы, потому что не заметил его.

Но считает, что Путин должен занимать свой пост, чтобы не развалилась страна.

- Я думаю, на месте он. Место это совместными усилиями загажено до предела, но надо было ее сохранить, чтобы страна не распалась. И мы вынуждены с этим считаться, несмотря на просчеты и ошибки, - объясняет экс-генсек.

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Сам Горбачев от политики отказываться не спешит. Руководит объединением "Союз социал-демократов". Не оставляет надежды превратить его в партию, альтернативную кремлевским.

Существует вероятность восстановления Советского Союза в его прежнем составе, заявил Горбачев в интервью ТАСС.

"В прежних границах и с тем же составом, добровольно", - уточнил он.

Однако это должен быть качественно новый Союз. Не советский.

Также первый и последний президент СССР Михаил Горбачев поддержал аннексию Крыма и Севастополя Россией. Заявил, что в аналогичной ситуации поступил бы так же, как Владимир Путин.

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