Хлопець скинув 55 кг за сім місяців

Житель индийского города Панаджи (штат Гоа) 17-летний студент Шонак Сиддхарт Самант похудел за семь месяцев на 55 кг. Ранее парень весил 130 кг.

Он отказался от всей еды на вынос, избегает ресторанной еды, перестал есть сладкое и выпечку, отказался от газировки, пишет Times of India.

Теперь на завтрак он съедает два вареных яйца, половину куриной грудки или салат из бобовых и запивает все 300 мл соевого молока.

На обед выбирает суп-пюре из бобовых с соей или жареный сыр с жареной куриной грудкой, салат с хумусом и иногда соевое молоко.

На ужин не ест ничего.

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Юноша придерживается интервального голодания и в некоторые дни практикует 20-часовые перерывы. В это время пьет воду или зеленый чай, но избегает любых продуктов, которые могли бы повысить уровень сахара в крови.

Чтобы похудеть, Самант рекомендует спать по 8 часов и выпивать по 1 литру воды на каждые 20 кг веса. Также выполнять силовые тренировки, заниматься йогой, много ходить.

Британец Майлз Брайерс, работая парамедиков, похудел вдвое, чтобы вдохновить своих пациентов. Мужчина весил 158 килограммов и не мог выполнять свою работу наилучшим образом. Он жаловался на одышку, постоянно потел, не мог быстро бегать. Парамедик питался фастфудом, шоколадными батончиками и энергетическими напитками. Парень решил похудеть и отказался он вредной пищи, сбросив 30 кг. Такой результат не удовлетворил врача, и он начал заниматься по специальной программе тренировок. Занятия спортом позволили Брайерсу похудеть на 82 килограмма.