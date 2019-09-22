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воскресенье, 22 сентября 2019 17:19

Грузовик въехал в толпу людей на рынке

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Грузовик въехал в толпу людей на рынке
Грузовик убил на рынке 10 человек и 16 травмировала Фото: news.tut.by

В китайском городе Сянтань провинции Хунань грузовик въехал в толпу пешеходов.

Об этом сообщает телеканал CGTN.

Инцидент произошел около 8:40 (3:40 по киевскому времени) у местного рынка. В результате погибли не менее 10 человек, еще 16 получили травмы.

На место прибыли медики, пострадавшие направлены в больницу.

Правоохранители задержали водителя грузовика, в настоящее время выясняются причины происшествия.

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В американском Техасе продолжается тропический шторм Имельда. Штат накрыли сильные паводки. Из-за непогоды погибли по меньшей мере пять человек.

Парализованы дороги, аэропорты и работа местных школ.

Спасатели спасли более тысячи человек и эвакуировали их в приюты.

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22
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