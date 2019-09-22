Грузовик въехал в толпу людей на рынке

В китайском городе Сянтань провинции Хунань грузовик въехал в толпу пешеходов.
Об этом сообщает телеканал CGTN.
Инцидент произошел около 8:40 (3:40 по киевскому времени) у местного рынка. В результате погибли не менее 10 человек, еще 16 получили травмы.
На место прибыли медики, пострадавшие направлены в больницу.
Правоохранители задержали водителя грузовика, в настоящее время выясняются причины происшествия.
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В американском Техасе продолжается тропический шторм Имельда. Штат накрыли сильные паводки. Из-за непогоды погибли по меньшей мере пять человек.
Парализованы дороги, аэропорты и работа местных школ.
Спасатели спасли более тысячи человек и эвакуировали их в приюты.
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