Грузовик въехал в толпу людей на рынке

Грузовик убил на рынке 10 человек и 16 травмировала Фото: news.tut.by

В китайском городе Сянтань провинции Хунань грузовик въехал в толпу пешеходов.

Об этом сообщает телеканал CGTN.

Инцидент произошел около 8:40 (3:40 по киевскому времени) у местного рынка. В результате погибли не менее 10 человек, еще 16 получили травмы.

На место прибыли медики, пострадавшие направлены в больницу.

Правоохранители задержали водителя грузовика, в настоящее время выясняются причины происшествия.

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