Грузия вводит систему зеленых Соvid-пропусков: что это значит для туристов

Нововведения будут распространяться на жителей Грузии и туристов в возрасте от 18 лет. Фото: pixabay.com

С 1 декабря 2021 года Грузия вводит Covid-паспорта для местных жителей и туристов. Для посещения общественных мест необходимо будет показать "зеленый пропуск".

Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили по итогам заседания межведомственного координационного совета, пишет "Эхо Кавказа".

"С 1 декабря граждане смогут посещать разные объекты только по принципу зеленого паспорта. Это - объекты питания, развлекательные центры, кинотеатры, оперные театры, музеи, концертные залы, казино", - отметил Гарибашвили.

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Такое требование будет распространяться на жителей Грузии и туристов от 18 лет.

"Это требование не будет распространяться на работающих там (в определенных объектах. - Gazeta.ua) людей", - подчеркнул Гарибашвили.

Зеленый статус получат граждане, которые:

- переболели коронавирусом;

- полностью вакцинированы от Covid-19;

- имели отрицательный ПЦР-тест, сданный за последние 72 ч., или экспресс-тест на антиген за последние 24 ч.

Полный список объектов опубликуют дополнительно.

В понедельник, 8 ноября, США впервые за время пандемии разрешили въезд полностью вакцинированным иностранным туристам. Им теперь не придется идти на карантин.