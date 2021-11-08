США открывают границы для туристов

В понедельник США впервые за время пандемии разрешат въезд полностью вакцинированным иностранным туристам.
Перед полетом путешественники должны предъявить сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение трех дней, и предоставить свою контактную информацию, передает BBC.
Туристам не придется идти на карантин.
Запрет действовал 20 месяцев. Ограничения касались жителей 30 стран, включая Великобританию и страны Евросоюза.
Жителям Мексики и Канады не понадобится отрицательный ПЦР-тест.
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За все время пандемии Covid-19 в США более 47 млн человек заболели. Около 775 тыс. умерли.
1 ноября Таиланд открыл границы для вакцинированных от коронавируса туристов. В следующем году ожидается рост количества туристов до 15 млн. Туристический сектор планирует заработать более $30 млрд.
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