США открывают границы для туристов

 
Ексклюзивы
1/5
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
Просмотров: 108
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
Просмотров: 3771
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
2 Просмотров: 2286
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
Просмотров: 2907
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Просмотров: 9891
Скрытая съемка студенток в душе: что угрожает причастным
Скрытая съемка студенток в душе: что угрожает причастным
Просмотров: 1620
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
4 Просмотров: 5391
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Просмотров: 558
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Просмотров: 4041
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
4 Просмотров: 1206
Фото
Все фото
4
6
4
7
10
Лось разбил окно и ворвался в класс во время урока
Лось разбил окно и ворвался в класс во время урока
Под тюрьмой, где сидит Саакашвили, разбили палатки и голодают
Под тюрьмой, где сидит Саакашвили, разбили палатки и голодают
В Польше после смерти беременной массово протестуют против запрета абортов
В Польше после смерти беременной массово протестуют против запрета абортов
В Бельгии трагически погибла молодая украинская певица
В Бельгии трагически погибла молодая украинская певица
От паводков погибли, как минимум, пять человек, еще четверо пропали без вести
От паводков погибли, как минимум, пять человек, еще четверо пропали без вести
Видео
Все видео
Мигранты со стороны Беларуси атаковали польских пограничников
Мигранты со стороны Беларуси атаковали польских пограничников
Израиль тестирует массивную надувную систему обнаружения ракет
Израиль тестирует массивную надувную систему обнаружения ракет
Путин приехал в оккупированный Крым - МИД отреагировал
Путин приехал в оккупированный Крым - МИД отреагировал
Мать Саакашвили – Зеленскому: Моего сына у меня на глазах убивают
Мать Саакашвили – Зеленскому: Моего сына у меня на глазах убивают
В России на крыше тюрьмы мужчины подожгли себя
В России на крыше тюрьмы мужчины подожгли себя
Интервью
1/5
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 8604
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 846
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 1089
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 6957
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 4149
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
05 ноября 2021
Просмотров: 441
Хортиця
Востаннє був на Хортиці цього літа, на Івана Купала. Устиг хіба скупатися в нічному Дніпрі. Років три тому випало бути довше. Про той візит нагадує ...
понедельник, 08 ноября 2021 09:25

США открывают границы для туристов

  Комментировать
США открывают границы для туристов
В страну будут пускать полностью вакцинированных путешественников. Фото: Pexels

В понедельник США впервые за время пандемии разрешат въезд полностью вакцинированным иностранным туристам.

Перед полетом путешественники должны предъявить сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение трех дней, и предоставить свою контактную информацию, передает BBC.

Туристам не придется идти на карантин.

Запрет действовал 20 месяцев. Ограничения касались жителей 30 стран, включая Великобританию и страны Евросоюза.

Жителям Мексики и Канады не понадобится отрицательный ПЦР-тест.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мальта "закрыла двери" для украинских туристов

За все время пандемии Covid-19 в США более 47 млн ​​человек заболели. Около 775 тыс. умерли.

1 ноября Таиланд открыл границы для вакцинированных от коронавируса туристов. В следующем году ожидается рост количества туристов до 15 млн. Туристический сектор планирует заработать более $30 млрд.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «США открывают границы для туристов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
ноября

Открыли нацистскую выставку "Вечный еврей"

Самое читаемое
Зеленский выложил спортивное фото - бывший министр обозвал его &quot;м*даком&quot;
Зеленский выложил спортивное фото - бывший министр обозвал его "м*даком" 5 Просмотров: 14634
В смертельной аварии разбилась семья с пятью детьми
В смертельной аварии разбилась семья с пятью детьми
5
 Просмотров: 10558
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
 Просмотров: 9891
Гороскоп на 8-14 ноября: кому на этой неделе будет удаваться все
Гороскоп на 8-14 ноября: кому на этой неделе будет удаваться все
 Просмотров: 9072
Киве отомстили за &quot;расстрелянных&quot; Бандеру и Шухевича
Киве отомстили за "расстрелянных" Бандеру и Шухевича
3
 2 Просмотров: 8316
Мир
США следят: директор ЦРУ в Москве обсудил эскалацию на Донбассе
США следят: директор ЦРУ в Москве обсудил эскалацию на Донбассе Просмотров: 207
У Путина нервничают из-за военных кораблей США в Черном море
У Путина нервничают из-за военных кораблей США в Черном море Просмотров: 477
В аэропорту Нидерландов группу иностранцев сняли с самолета и оштрафовали за отказ одеть маски
В аэропорту Нидерландов группу иностранцев сняли с самолета и оштрафовали за отказ одеть маски Просмотров: 324
Лось разбил окно и ворвался в класс во время урока
Лось разбил окно и ворвался в класс во время урока
4
 Просмотров: 603
Меркель: Я не буду заниматься политикой
Меркель: Я не буду заниматься политикой Просмотров: 261
Больше всего комментируют
9
Кива снова отличился: поздравил украинцев, расстреляв портреты Бандеры и Шухевича
5
Зеленский выложил спортивное фото - бывший министр обозвал его "м*даком"
4
В Польше неизвестные раскрасили памятник Пилсудскому в "украинские" цвета
2
Тимошенко "переплюнули" в выступлениях в Раде. Кто говорил больше
2
Украина имеет право применять беспилотники Bayraktar на Донбассе – Резников
Голосов: 1399
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть