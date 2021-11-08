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понедельник, 08 ноября 2021 14:21

В Японии впервые за 15 месяцев нет смертей от коронавируса

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В Японии впервые за 15 месяцев нет смертей от коронавируса
В стране сворачивают ограничения. Фото: Reuters

7 ноября в Японии впервые за 15 месяцев не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса.

Министерство здравоохранения сообщило, что в последний раз не фиксировали смерти 2 августа 2020 года, сообщает Associated Press.

Япония в понедельник ослабила ограничения на въезд для полностью вакцинированных иностранных рабочих, студентов и путешествующих с бизнес-целью. Поездка должна быть спланирована спонсорами, иностранец должен провести 10 дней на карантине.

Карантин для граждан Японии и проживающих в стране иностранцев сократили до трех дней.

В стране сейчас 74% полностью вакцинированных. Япония постепенно восстанавливает социальную и экономическую активность.

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С начала пандемии в Японии было зафиксировано 18 310 смертей в результате коронавируса.

Япония решила увеличить количество пожертвованных доз вакцин от коронавируса в другие страны мира до 60 миллионов доз. Об этом заявил на Генассамблее ООН премьер страны Йосихиде Суга.

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08
ноября

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