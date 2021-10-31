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воскресенье, 31 октября 2021 15:34

Грабители украли 45 редких бутылок вина

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Грабители украли 45 редких бутылок вина
Бутылки вина в погребе. Владелец ресторана говорит, что не считал стоимость украденных бутылок, которые были застрахованы / Reuters

Два грабителя похитили 45 редких бутылок дорогого вина.

В частности, бутылку 215-летней давности, стоимостью 350 тыс. евро из коллекции элитного гостинично-ресторанного комплекса в Испании. Об этом пишет The Guardian.

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Кража произошла утром в среду. Об этом рассказал один из владельцев комплекса Atrio в городе Касерес, Хосе Поло.

"Они были профессионалами. Точно знали, что воровать", – говорит Поло.

Подозреваемые - мужчина и женщина, говорившие по-английски, и производили впечатление утонченной пары. Зарегистрировались в гостинице и ужинали в ресторане. Попросили работника на стойке регистрации гостиницы принести еще еды, и когда тот пошел на кухню, оставив без присмотра мониторы видеонаблюдения, мужчина проник в подвал и украл бутылки. Пара уехала, расплатившись кредитной картой, с сумками, наполненными бутылками.

Среди украденного бутылка Château d'Yquem 1806 года и шесть других бутылок XIX века от эксклюзивного винодела Romanée-Conti из французской Бургундии. Владелец не считал общую стоимость украденных бутылок, которые застрахованы.

Поло подозревает, что пара работала на частного коллекционера вин, потому что брали бутылки, которые нельзя купить на открытом рынке.

"Эти бутылки пронумерованы и контролируются. Бутылка 1806 года – уникальная. Все в курсе, кому она принадлежит. Ценители отрасли заметят, если ее выставят на продажу", – сказал он.

Украинское правительство намерено увеличить минимальные цены на алкоголь в Украине. Минимальная цена бутылки водки вырастет с 89,40 до 96,82 грн.

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Дата
31
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