Голливудский актер предлагал $5 тыс. за возвращение плюшевого мишки

В поисках украденной игрушки принял участие даже голливудский актер Райан Рейнольдс. Фото: Twitter/Deborah Goble

У жительницы Ванкувера (Канада) Мары Сориано украли плюшевого мишку, внутрь которого был вшит голосовой модуль — с голосом ее покойной матери.

Как сообщил сайт CBC News, игрушку помогали искать буквально всем миром.

Мать Мары Сориано умерла в 2019 году от рака. На вшитой в медвежонка голосовой записи женщина говорит, как гордится дочерью, признается ей в любви на филиппинском (Сориано родом с Филиппин).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Олег Винник сдал плазму для спасения украинцев от Covid-19

Девушка очень берегла медвежонка, однако 24 июля его украли. Сориано с женихом переезжала в другую квартиру и переносили вещи из грузовика. На девушке был рюкзак с документами, планшетом и мишкой. После звонка друга, в котором он сообщил, что его сбила машина, Мара оставила рюкзак и поехала на помощь. Оставленный ею рюкзак украли.

Девушка обратилась в полицию, написала посты в соцсетях, развесила объявления.

К поискам игрушки подключился даже голливудский актер Райан Рейнольдс. Он назначил вознаграждение в $5 тыс. за возвращение мишки и пообещал не задавать лишних вопросов.

Спустя три дня медвежонок вернулся к Маре Сориано, об этом она сообщила в своей страничке в Twitter.

В Instagram проходит новый флешмоб: известные женщины публикуют свои черно-белые фотографии с хэштегами #challengeaccepted (англ. Challenge accepted — вызов принят) и #womensupportingwomen (англ. Women supporting women — женщины поддерживают женщин). С этими хэштегами уже миллионы публикаций. К черно-белому флешмобу присоединились Милла Йовович, Дженнифер Энистон, Виктория Бекхэм и другие. Знаменитости в своих постах рассказывают о женщинах, которыми они восхищаются.