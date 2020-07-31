 
Ексклюзивы
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 4779
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 792
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
1 Просмотров: 747
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 540
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1080
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 882
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
1 Просмотров: 4572
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
2 Просмотров: 2358
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7848
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 1017
Фото
Все фото
12
4
6
5
15
Мировой флешмоб: знаменитости призывают женщин поддерживать друг друга
Мировой флешмоб: знаменитости призывают женщин поддерживать друг друга
Катя Осадчая в цветастом бикини эротично позировала на фоне моря и гор
Катя Осадчая в цветастом бикини эротично позировала на фоне моря и гор
От HR-менеджера к певице: Maria Voss представила дебютную композицию &quot;Цветами&quot;
От HR-менеджера к певице: Maria Voss представила дебютную композицию "Цветами"
Оля Полякова щеголяет длинными ножками
Оля Полякова щеголяет длинными ножками
LeМаршрутка снова на колесах: Леся Никитюк показывает живописные уголки Украины
LeМаршрутка снова на колесах: Леся Никитюк показывает живописные уголки Украины
Видео
Все видео
Настю Каменских раскритиковали за соблазнительные танцы в купальнике
Настю Каменских раскритиковали за соблазнительные танцы в купальнике
19-летняя внучка Софии Ротару в купальнике обольщала сексуальными изгибами
19-летняя внучка Софии Ротару в купальнике обольщала сексуальными изгибами
Без маски в метро: Надя Дорофеева удивила подписчиков
Без маски в метро: Надя Дорофеева удивила подписчиков
Alyona Alyona презентует новый клип, в котором призывает беречь окружающую среду
Alyona Alyona презентует новый клип, в котором призывает беречь окружающую среду
Певица Jerry Heil высмеяла блогеров в новой песне
Певица Jerry Heil высмеяла блогеров в новой песне
Интервью
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 4779
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 621
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 540
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 468
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2020
Просмотров: 504
Диплом з Антверпена
Два тижні тому донька здала сесію ЗНО. Ми зібрали речі й поїхали в Тальне. Під грушею закріпили гамак. Тепер мала валяється в ньому й чекає ...
пятница, 31 июля 2020 14:39

Мировой флешмоб: знаменитости призывают женщин поддерживать друг друга
12

  Комментировать

Актриса Риз Уизерспун приняла участие в глобальном флешмобе.
Фото: Instagram
Актриса Натали Портман приняла участие в глобальном флешмобе.
Актриса Дженнифер Энистон приняла участие в глобальном флешмобе.
Актриса Милла Йовович приняла участие в глобальном флешмобе.
Певица и модельер Виктория Бекхэм приняла участие в глобальном флешмобе.

Новый звездный флешмоб набирает популярности в Instagram. Известные женщины публикуют свои черно-белые фотографии с хэштегами #challengeaccepted (англ. Challenge accepted - вызов принят) и #womensupportingwomen (англ. Women supporting women - женщины поддерживают женщин). С этими хэштегами уже миллионы публикаций. К черно-белому флешмобу присоединились Милла Йовович, Дженнифер Энистон, Виктория Бекхэм и другие. Знаменитости в своих постах рассказывают о женщинах, которыми они восхищаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Санса родила: актриса "Игры престолов" впервые стала мамой

Сейчас журналисты пытаются выяснить, когда начался глобальный флешмоб. Представитель Instagram сообщил New York Times, что первая черно-белая фотография появилась менее 2 недель назад на странице бразильской журналистки Ани Паулы Падран, пишет Vogue UA.

Американская певица Beyoncé начала сотрудничать с NAACP (Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения). Ее благотворительный фонд BeyGOOD вместе с организацией должны финансировать малый бизнес, который испытал влияние из-за "последних событий по всей стране". В частности, помощь будет предоставляться предприятиям, которые пострадали во время акций протеста.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мировой флешмоб: знаменитости призывают женщин поддерживать друг друга». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
июля

Ветерана АТО расстреляли на глазах у жены

С Кавказа начали выселять турок и курдов

Активистку облили кислотой

Начал действовать закон о двуязычных школах

Космический корабль вблизи сфотографировал поверхность Луны

Самое читаемое
&quot;Ловила купальник&quot;. Модель с 13-м размером груди ошеломила подписчиков
"Ловила купальник". Модель с 13-м размером груди ошеломила подписчиков Просмотров: 8802
К Минску стягивают войска
К Минску стягивают войска Просмотров: 8109
Роддома больше не будут выдавать пакеты малыша: что изменится
Роддома больше не будут выдавать пакеты малыша: что изменится Просмотров: 5706
Расстрел Mercedes на трассе: назвали имя убитого и показали фото
Расстрел Mercedes на трассе: назвали имя убитого и показали фото
 Просмотров: 5508
Тайсон потерял $80 млн за поражение от следующего соперника Кличко
Тайсон потерял $80 млн за поражение от следующего соперника Кличко
 Просмотров: 5310
Знаменитости
"Бомба-ракета": Сергей Бабкин представил летний танцевальный хит
"Бомба-ракета": Сергей Бабкин представил летний танцевальный хит Просмотров: 189
Катя Осадчая в цветастом бикини эротично позировала на фоне моря и гор
Катя Осадчая в цветастом бикини эротично позировала на фоне моря и гор
4
 Просмотров: 1908
Арнольду Шварценеггеру исполняется 73 года: Самые сексуальные роли Железного Арни
Арнольду Шварценеггеру исполняется 73 года: Самые сексуальные роли Железного Арни Просмотров: 576
Настю Каменских раскритиковали за соблазнительные танцы в купальнике
Настю Каменских раскритиковали за соблазнительные танцы в купальнике
 Просмотров: 1485
"Ловила купальник". Модель с 13-м размером груди ошеломила подписчиков
"Ловила купальник". Модель с 13-м размером груди ошеломила подписчиков Просмотров: 8802
Больше всего комментируют
8
Федыне вручили обвинительный акт по делу об угрозах президенту
7
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
4
Розыск полтавского террориста: озвучили неожиданную версию
2
Новый полицейский скандал: на издевательства в отделении пожаловался ветеран АТО
2
Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию на Минских переговорах
Голосов: 41086
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua