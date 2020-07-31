Мировой флешмоб: знаменитости призывают женщин поддерживать друг друга

Фото: Instagram

Новый звездный флешмоб набирает популярности в Instagram. Известные женщины публикуют свои черно-белые фотографии с хэштегами #challengeaccepted (англ. Challenge accepted - вызов принят) и #womensupportingwomen (англ. Women supporting women - женщины поддерживают женщин). С этими хэштегами уже миллионы публикаций. К черно-белому флешмобу присоединились Милла Йовович, Дженнифер Энистон, Виктория Бекхэм и другие. Знаменитости в своих постах рассказывают о женщинах, которыми они восхищаются.

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Сейчас журналисты пытаются выяснить, когда начался глобальный флешмоб. Представитель Instagram сообщил New York Times, что первая черно-белая фотография появилась менее 2 недель назад на странице бразильской журналистки Ани Паулы Падран, пишет Vogue UA.

Американская певица Beyoncé начала сотрудничать с NAACP (Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения). Ее благотворительный фонд BeyGOOD вместе с организацией должны финансировать малый бизнес, который испытал влияние из-за "последних событий по всей стране". В частности, помощь будет предоставляться предприятиям, которые пострадали во время акций протеста.