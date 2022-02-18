Германия перебросила истребители Eurofighter поближе к Украине

Для усиления охраны воздушного пространства на южном фланге НАТО Германия перебросила в Румынию истребители.

Военно-воздушные силы ФРГ направили на румынскую авиабазу "Михаэль Когальничану" три истребителя Eurofighter из 74-й тактической эскадрильи, сообщает пресс-служба Бундесвера.

"Миссия по охране воздушного пространства является важным элементом повышения оперативной совместимости и способности при необходимости оказать эффективную поддержку союзникам. Во время двухнедельных учений будут отрабатывать координацию и взаимодействие для защиты юго-восточного воздушного пространства НАТО", - заявил командир 74-й тактической эскадрильи ВВС Германии полковник Гордон Шнитгер.

Фото: twitter.com/Team_Luftwaffe

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Парламент Германии отклонил предложение предоставить Украине оружие

Самолеты интегрируют в итальянский контингент, который уже находится в Румынии.

Кроме техники ФРГ направила также 60 военных.

В рамках миссии боевые самолеты партнеров по НАТО дислоцируются по очереди на румынской авиабазе вблизи города Констанца на Черном море.

На фоне наращивания военных сил РФ Соединенные Штаты Америки приняли решение о перебрасывании части войск из Германии в Болгарию для проведения совместных военных учений.