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пятница, 18 февраля 2022 14:58

Германия перебросила истребители Eurofighter поближе к Украине
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Для усиления охраны воздушного пространства на южном фланге НАТО Германия перебросила в Румынию истребители.

Военно-воздушные силы ФРГ направили на румынскую авиабазу "Михаэль Когальничану" три истребителя Eurofighter из 74-й тактической эскадрильи, сообщает пресс-служба Бундесвера.

"Миссия по охране воздушного пространства является важным элементом повышения оперативной совместимости и способности при необходимости оказать эффективную поддержку союзникам. Во время двухнедельных учений будут отрабатывать координацию и взаимодействие для защиты юго-восточного воздушного пространства НАТО", - заявил командир 74-й тактической эскадрильи ВВС Германии полковник Гордон Шнитгер.

Фото: twitter.com/Team_Luftwaffe

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Самолеты интегрируют в итальянский контингент, который уже находится в Румынии.

Кроме техники ФРГ направила также 60 военных.

В рамках миссии боевые самолеты партнеров по НАТО дислоцируются по очереди на румынской авиабазе вблизи города Констанца на Черном море.

На фоне наращивания военных сил РФ Соединенные Штаты Америки приняли решение о перебрасывании части войск из Германии в Болгарию для проведения совместных военных учений.

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