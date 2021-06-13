G7 согласовала распределения ковид-вакцин между бедными странами - Маркель назвала количество

Ангела Меркель сообщила о решении G7 распределить 2,3 млрд доз вакцин среди развивающихся стран. Скрин с видео spiegel.de

Лидеры G7 решили на саммите в Британии утвердили помочь бедным странам вакцинировать свое население. Распределят вакцины среди развивающихся стран до конца 2022 года.

Об этом на пресс конференции в воскресенье объявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает "Украинская правда".

"Мы едины во мнении, что пандемии можно побороть только глобально, и выходом из пандемии являются вакцины. К концу 2022 года 2,3 миллиарда доз будут распределены среди развивающихся стран", - сказала Меркель.

По ее словам, Германия сделает значительный вклад и "будет отвечать за 350 миллионов доз". Меркель также сказала, что производство вакцины должно происходить не только в Европе и США, как раньше, но и в Африке.

Пока не ясно, упомянутые канцлером 2,3 млрд доз вакцин включают только пожертвования, или также экспорт, или финансирования международной инициативы по вакцинации COVAX.

По словам хозяина саммита британского премьера Бориса Джонсона ранее ожидалось, что лидеры G7 планируют договориться пожертвовать 1 млрд доз вакцин против коронавируса бедным странам.

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Ведущие западные индустриальные страны G7 включают Германию, США, Великобританию, Францию, Италию, Канаду и Японию.

8 июня в Украину прибыли 117 тыс. доз вакцины от коронавируса "Пфайзер". Поступили бесплатно от международной инициативы по распределению препаратов "Ковакс". До сих пор получили более 4 млн доз - индийского "Ковишелда", южнокорейской "АстраЗенеки", китайского "Коронавака" и американского "Пфайзер". Почти половину - бесплатно. До конца года будет еще 34 млн доз по предоплате и 6 млн бесплатно.