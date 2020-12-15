Facebook, Twitter и еще 7 компаний обязали отчитаться о сборе личной информации пользователей

В Discord отметили, что на платформе реклама отсутствует. Фото: pixabay.com

Федеральная торговая комиссия Соединенных Штатов просит 9 IT-гигантов отчитаться о сборе и использовании личной информации пользователей.

Информацию требуют от компаний Amazon, ByteDance - TikTok, YouTube, Facebook, Twitter, WhatsApp, Discord, Reddit и Snap, сообщает пресс-служба ведомства.

Комиссия требует предоставить информацию о том, как компании анализируют личную информацию пользователей, как именно решается вопрос, какая реклама будет отображаться у того или иного юзера, применяют ли они алгоритмы и анализ данных личной информации, как они привлекают новых пользователей, как их деятельность влияет на детей и подростков.

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В Reddit отметили, что "с нетерпением ждут сотрудничества с комиссией и обмена с ними" политикой и опытом.

В Discord отметили, что на платформе реклама отсутствует. Представитель компании заявил, что они "крайне серьезно относятся к конфиденциальности пользователей".

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Федеральная торговая комиссия США обвинила Facebook в незаконной поддержке личной монополии и подала на компанию в суд. В компании Twitter заявили, что им грозит штраф в размере до $250 млн от властей США за использование телефонных номеров и адресов электронной почты для рекламы.