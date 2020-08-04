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вторник, 04 августа 2020 14:05

Twitter могут оштрафовать на $250 млн

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Twitter могут оштрафовать на $250 млн
Компании грозит штраф за введение пользователей в заблуждение. фото Twitter

В компании Twitter заявили, что им грозит штраф в размере до $250 млн от властей США за использование телефонных номеров и адресов электронной почты для рекламы.

Федеральная торговая комиссия отправила в Twitter сообщение 28 июля в связи с нарушением приказа агентства с 2011 года. Об этом сообщает CNN бизнес.

Этот приказ требовал, чтобы Twitter поддерживал программу безопасности, и запрещал компании вводить пользователей в заблуждение относительно степени его безопасности и конфиденциальности. Сейчас федеральная торговая комиссия расследует возможное неправомерное использование компанией Twitter личной информации пользователей для показа рекламы.

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В середине июля в Twitter-аккаунтах известных людей появились твиты с предложением "вернуть средства в двойном размере" тем, кто в течение 30 мин переведет биткойны на указанный кошелек. Жертвы мошенничества успели перевести злоумышленникам 12 биткойнов, это более $110 тыс. Это сделал хакер-подросток.

Соцсеть Twitter твит президента США Дональда Трампа обозначила как "оскорбительный". Трамп обратился к протестующим, которые намекнули на создание в Вашингтоне автономной зоны.

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Дата
04
августа

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