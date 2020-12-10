В Facebook могут отсудить Instagram и WhatsApp

На компанию Facebook подали в суд. Фото: prostir.ua

Федеральная торговая комиссия США обвинила Facebook в незаконной поддержке личной монополии и подала на компанию в суд.

Об этом говорится на официальном сайте комиссии.

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По мнению комиссии, компания Facebook пытается устранить конкурентов на рынке. Именно поэтому Facebook купил акции Instagram 2012 года и WhatsApp 2014-го. Также компания ввела антиконкурентные условия для разработчиков программного обеспечения.

"Такое поведение наносит вред конкуренции, оставляет потребителям мало возможностей для выбора личных социальных сетей и лишает рекламодателей преимуществ конкуренции", - говорится в сообщении ведомства.

Торговая комиссия хочет добиться через суд продажи ряда активов Facebook, запретить компании навязывать антиконкурентные условия и обязать спрашивать предварительное уведомление и одобрение для будущих слияний и поглощений.

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