Евросоюз осудил репрессии против белорусского координационного совета

Борель сообщил, что против Минска готовят санкции. Фото: European Parliament

Евросоюз осудил запугивание членов координационного совета в Беларуси и подтвердил готовность ввести санкции.

Заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля опубликовали в пятницу вечером в Брюсселе.

В нем говорится, что сегодня все члены президиума Координационного совета, кроме лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич, арестованы или покинули страну.

"Преследование, насилие и принудительное изгнание членов Координационного совета и других представителей гражданского общества противоречат этой цели. Впечатляющая преданность белорусского народа демократическому будущему и настойчивый призыв к уважению его основных прав заслуживают другого ответа", - заявил глава европейской дипломатии.

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Евросоюз готов ввести персональные санкции в отношении белорусских чиновников.

"ЕС подтверждает свою решимость ввести санкции в отношении лиц, ответственных за насилие, подавление мирных протестов и фальсификации результатов выборов, и готов принимать дальнейшие ограничительные меры в случае необходимости", - говорится в заявлении.

Международный валютный фонд не предоставит Беларуси экстренного финансирования на $ 940 млн для борьбы с коронавируса.