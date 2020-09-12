Евросоюз осудил репрессии против белорусского координационного совета

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
2 Просмотров: 765
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Просмотров: 630
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 1494
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Просмотров: 1179
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Просмотров: 567
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1530
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1683
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 657
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 414
Фото
Все фото
7
5
10
10
4
Ад в Калифорнии: фоторепортаж Reuters
Ад в Калифорнии: фоторепортаж Reuters
В порту Бейрута начался масштабный пожар
В порту Бейрута начался масштабный пожар
Марсианские пейзажи - показали последствия лесных пожаров в США
Марсианские пейзажи - показали последствия лесных пожаров в США
Белорусы протестуют уже месяц
Белорусы протестуют уже месяц
Neuralink представила робота для вживления микрочипов в мозг
Neuralink представила робота для вживления микрочипов в мозг
Видео
Все видео
В древнем захоронении ребенка нашли керамику и украшения
В древнем захоронении ребенка нашли керамику и украшения
Беларусь вспомнили в песне группы Gorillaz
Беларусь вспомнили в песне группы Gorillaz
Лукашенко рассказал, как Путин просил поддержать Зеленского
Лукашенко рассказал, как Путин просил поддержать Зеленского
Сбили истребитель российского производства
Сбили истребитель российского производства
Тихановська прокомментировала информацию о расколе оппозиции в Беларуси
Тихановська прокомментировала информацию о расколе оппозиции в Беларуси
Интервью
1/5
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
Просмотров: 135
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Просмотров: 2376
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 684
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 10017
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 234
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
11 сентября 2020
Просмотров: 315
Виніс зі школи
Закінчувалася остання в моєму школярському житті лінійка. Висловивши завчену віру в нашу здатність подолати численні труднощі на відкритих перед нами ...
суббота, 12 сентября 2020 12:24

Евросоюз осудил репрессии против белорусского координационного совета

  Комментировать
Евросоюз осудил репрессии против белорусского координационного совета
Борель сообщил, что против Минска готовят санкции. Фото: European Parliament

Евросоюз осудил запугивание членов координационного совета в Беларуси и подтвердил готовность ввести санкции.

Заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля опубликовали в пятницу вечером в Брюсселе.

В нем говорится, что сегодня все члены президиума Координационного совета, кроме лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич, арестованы или покинули страну.

"Преследование, насилие и принудительное изгнание членов Координационного совета и других представителей гражданского общества противоречат этой цели. Впечатляющая преданность белорусского народа демократическому будущему и настойчивый призыв к уважению его основных прав заслуживают другого ответа", - заявил глава европейской дипломатии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США готовят дополнительные санкции против Беларуси

Евросоюз готов ввести персональные санкции в отношении белорусских чиновников.

"ЕС подтверждает свою решимость ввести санкции в отношении лиц, ответственных за насилие, подавление мирных протестов и фальсификации результатов выборов, и готов принимать дальнейшие ограничительные меры в случае необходимости", - говорится в заявлении.

Международный валютный фонд не предоставит Беларуси экстренного финансирования на $ 940 млн для борьбы с коронавируса.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Евросоюз осудил репрессии против белорусского координационного совета». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
сентября

Ломаченко впервые стал чемпионом мира

Зарплата в валюте и зарубежные командировки: программисты отмечают профессиональный праздник

Сотни пещерных рисунков исчезло через дыхание туристов

Школьники полгода на карантине, что изменилось в учебном процессе

Топ-3 распространенных ошибки при оказании первой медицинской помощи

Самое читаемое
20-летняя модель вызвала невероятный ажиотаж откровенными фото
20-летняя модель вызвала невероятный ажиотаж откровенными фото
5
 1 Просмотров: 12636
Пышногрудая миллиардерша в тесном топе встала в пикантную позу
Пышногрудая миллиардерша в тесном топе встала в пикантную позу
5
 Просмотров: 9054
Французская модель позировала обнаженной напротив Эйфелевой башни
Французская модель позировала обнаженной напротив Эйфелевой башни
5
 Просмотров: 8838
Эротично позировала на яхте: сексуальная блондинка показала аппетитные ягодицы
Эротично позировала на яхте: сексуальная блондинка показала аппетитные ягодицы
6
 Просмотров: 8064
Сегодня Головосека: можно узнать, какой будет осень
Сегодня Головосека: можно узнать, какой будет осень Просмотров: 6579
Мир
США готовят дополнительные санкции против Беларуси
США готовят дополнительные санкции против Беларуси Просмотров: 54
Зеленский спросил Дуду о захоронении воинов УПА
Зеленский спросил Дуду о захоронении воинов УПА Просмотров: 324
Турецкая разведка задержала террориста на территории Украины
Турецкая разведка задержала террориста на территории Украины Просмотров: 567
В Нью-Йорке умерших будут тестировать на коронавирус
В Нью-Йорке умерших будут тестировать на коронавирус Просмотров: 135
В НАТО почтили память жертв 11 сентября в США
В НАТО почтили память жертв 11 сентября в США Просмотров: 72
Больше всего комментируют
7
Турчинов резко отреагировал на совместную с оккупантами инспекцию на Донбассе
4
Глава "Слуги народа" рассказал, что будет делать партия в случае проигрыша местных выборов
3
Зеленского окружает огромное количество предателей и агентов России – Гордон
2
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
2
Богдана зовут на допрос в ГБР
Голосов: 43
Голосование Выйдет ли киевское "Динамо" в групповой турнир Лиги чемпионов?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua