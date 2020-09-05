Европейская страна усиливает карантин

В Мадриде усиливают карантин. Фото: turbina

С 7 сентября в связи с ростом числа инфицированных в Мадриде усиливают карантин. Пересматривать условия ограничений будут каждые 15 дней, сообщает El Pais.

Ограничения будут касаться проведения массовых мероприятий. Церемонию захоронения разрешено проводить максимумом только с 25 приглашенными (внутри помещений), под открытым небом - максимум 50 гостей. На свадьбах заполненность зала гостями должна быть не более 60% от всех имеющихся мест. Под запретом - коктейли и танцы; потребления блюд - только за столом.

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Мадрид - в лидерах по заболеваемости среди всех регионов страны. В целом по стране зафиксировали 4503 новых заражений. Это самый высокий за последние четыре месяца суточный показатель. С начала пандемии там умерли более 29 000 человек.

В оккупированном Крыму количество выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом впервые превысило 100 человек.